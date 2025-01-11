В Петербурге в 2025 появится более 40 новых общественных пространств

Из 42 общественных пространств 12 объектов запустят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», ещё 30 — в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда Санкт–Петербурга». Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по благоустройству.

В Центральном районе планируется благоустроить сквер Соловьёва–Седого, сквер на Загородном проспекте, сквер Галины Старовойтовой и сад на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. На очереди сквер Гаджибекова и сквер на берегу Нижнего Суздальского озера в Выборгском районе, сквер между бульваром Трудящихся и улицей Веры Слуцкой и сквер на Зелёной набережной в Колпинском районе.

Ранее мы писали о том, что Удельный парк в Петербурге будут благоустраивать. По проекту планируют обновить систему мелиорации, высадить новые деревья и кустарники, а также обустроить ландшафтные композиции.