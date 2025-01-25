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Урбанистика

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Новый участок набережной Макарова и мост через Смоленку обойдется в 10,4 млрд рублей

Такие данные содержатся в плане-графике СПб ГКУ «Дирекции транспортного строительства» (ДТС), опубликованном на портале госзакупок. Сейчас проект проходит общественные обсуждения.

Aleksei Marinchenko/shutterstock


В плане-графике указано, что объем финансового обеспечения для строительства «наб. Макарова с мостом через р. Смоленку. 1-я очередь. Участок от 2-й линии Васильевского о-ва до транспортной связи через о. Серный» составляет 10 млрд 420 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

В адресной инвестиционной программе Петербурга указано, что участок набережной должны построить в 2024–2029 годах. Общий объем расходов, включая и проектирование, составит 11,64 млрд рублей. В 2025–2027 годах запланирован небольшой объем расходов на проект: 150 млн, 149 млн и 500 млн соответственно. Большую часть, 10,8 млн рублей, планируется выделить после 2027 года.

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