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Урбанистика

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Удельный парк в Петербурге будут благоустраивать

По проекту планируют обновить систему мелиорации, высадить новые деревья и кустарники, а также обустроить ландшафтные композиции.

Shutterstock.com

КГИОП выдал положительное заключение по акту историко-культурной экспертизы о восстановлении Удельного парка. В проекте предусмотрено обновление системы мелиорации: специалисты укрепят существующие канавы, засыпят ненужные и создадут новый канал. На территории высадят газоны, деревья и кустарники.

Деревья и кустарники буду высаживать как в пейзажных группах, так и в свободных посадках. На трех участках парка подрядчик оформит набивные дорожки, площадки с булыжным мощением, установит урны, велопарковки, скамейки и информационное табло.

В перечне работ: посадка газона, деревьев, в том числе клена остролистного, рябины, ивы сортовой шаровидной формы и ивы белой, яблонь, черемухи, елей и лиственниц, и кустарников, в том числе сирени, спиреи, сортового пузыреплодника, дерена, сорта барбариса Тунберга и аронии черноплодной

Напомним, благоустройство Удельного парка планировали закончить в 2024 году. Но сроки передвигали из-за разработчика проекта ООО «Нескучный сад». Цена контракта составляла 39,9 млн рублей. В конце прошлого года Смольный расторг договор с компанией.

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