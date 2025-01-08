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Урбанистика

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Стало известно какими цветами украсят Красногвардейский район в этом году

Новинкой станет сцевола: её впервые будут использовать в вазах на Свердловской набережной и Заневском проспекте.

Sisika/shutterstock

«Высаженные осенью тюльпаны первыми взойдут в Малоохтинском парке, саду «Нева», Гурдином сквере, сквере на пересечении Заневского проспекта и проспекта Шаумяна, а также в Георгиевском сквере», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

В начале июня будут высажены основные цветочные композиции из летников, таких как пеларгония зональная, колеус Блюма, вербена, георгина семенная, петуния, декоративная капуста, – добавили в пресс-службе. – Разработан проект Аптекарского цветника в сквере на Бестужевской улице, 50: будут представлены такие растения, как душица обыкновенная, тимьян, тысячелистник обыкновенный, шалфей и эхинацея.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге увеличится количество зеленых зон. Соответствующий законопроект был подготовлен правительством Петербурга по итогам инвентаризации уже существующих территорий.

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