Стало известно какими цветами украсят Красногвардейский район в этом году

«Высаженные осенью тюльпаны первыми взойдут в Малоохтинском парке, саду «Нева», Гурдином сквере, сквере на пересечении Заневского проспекта и проспекта Шаумяна, а также в Георгиевском сквере», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

В начале июня будут высажены основные цветочные композиции из летников, таких как пеларгония зональная, колеус Блюма, вербена, георгина семенная, петуния, декоративная капуста, – добавили в пресс-службе. – Разработан проект Аптекарского цветника в сквере на Бестужевской улице, 50: будут представлены такие растения, как душица обыкновенная, тимьян, тысячелистник обыкновенный, шалфей и эхинацея.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге увеличится количество зеленых зон. Соответствующий законопроект был подготовлен правительством Петербурга по итогам инвентаризации уже существующих территорий.