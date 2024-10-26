В Петербурге увеличится количество зеленых зон

Таким образом, в Петербурге будет 7919 зеленых зон. «В городе дополнительно появится 80 территорий ЗНОП городского значения, 54 — местного и девять новых территорий ЗНОП резерва озеленения», — рассказали в Смольном.

Известно, что новые территории зелёных насаждений появятся во всех 18 районах Северной столицы. В частности, в законопроекте учли участки, которые ранее были освобождены специалистами комитета по контролю за имуществом (ККИ) от незаконных объектов: территорию на 1-й Советской улице, участок на берегу реки Смоленки у улицы Одоевского, земельный участок на Гаккелевской улице на месте снесенного ТЦ «Лидер».

«На этих территориях запланированы мероприятия по комплексному благоустройству с учетом мнения жителей районов. После прохождения процедуры согласования проект закона будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга», — добавили в пресс-службе городской администрации.

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