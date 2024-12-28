Пиотровский: «Биржа» станет «Эрмитажем на Стрелке»

Уже следующим летом в нем появится зал русской славы, где будут проходить торжественные церемонии, а после — галерея гвардии, символики и геральдики и музей наград. Но главное, что в Биржу переедет коллекция батальных картин.

«Эрмитаж на Стрелке» — не единственный амбициозный проект главного музея страны, отмечает Пиотровский в интервью Собака.ru. Сейчас в Старой Деревне завершается строительство нового корпуса — 13-этажного здания эрмитажной «Библиотеки».

«Пока что мы это обсуждаем, но туда точно переедет основной массив книгохранилища Эрмитажа — более 1,25 миллионов единиц хранения, отдел реставрации книг, первая в мире научная библиотека с открытым доступом, отдел редких рукописей и музей книги. Первый проект «Библиотеки» делал архитектор Рем Колхас, который строил потом похожий комплекс в Дохе в Катаре. По ходу реализации из хранилища библиотека превратилась в музей. Думаю, у нас произойдет то же самое, потому что нам есть что показать. Ведь Эрмитаж создавался и как музей книги», — добавляет Пиотровский.