Строительство Большого Смоленского моста и выход девелопера «Брусника» на рынок Петербурга: урбанисты и транспортные эксперты подводят итоги 2024-го

Назовите положительные изменения в Петербурге.

Екатеринбургский девелопер «Брусника» вышел на рынок Петербурга. Первым проектом станет ЖК «Северный ветер» на намыве Васильевского острова. Эти территории — крупнейшая градостроительная ошибка. И чтобы не усугубить ситуацию, важно качественно с этим пространством поработать. То, что предлагает «Брусника», даже на стадии концепции лучше, чем любой построенный на намыве жилой комплекс. В проекте есть отсылки к финскому функционализму, работам Алвара Аалто. Учитывая опыт девелопера, верю, что у него получится качественно реализовать задуманное, превратив это в тенденцию.

В Петербурге больше стали уделять внимания электротранспорту. Меня, как жителя Васильевского острова, порадовало возвращение трамвайного маршрута №1 на историческую трассу — от Кораблестроителей до Детской улицы. Это улучшит доступность Косой линии. Станет удобнее добираться до Балтийского завода, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, Горного университета и культурного квартала «Брусницын». Отмечу обновление подвижного состава: новые модели трамваев «Достоевский» и «Довлатов», троллейбусы «Адмиралы» с увеличенным автономным ходом.

Радует и строительство новой трамвайной линии в Славянку и Шушары, первый участок которой нам обещают открыть уже в 2025 году. Проект сократит время поездки от станции метро «Купчино» до Славянки до 30-40 минут.

Отрицательные изменения в Петербурге.

Отсутствие смелых и интересных архитектурных проектов. В городе сложился своеобразный «любовный треугольник» из псевдоисторизма, нереализуемых футуристичных концепций и типового некачественного жилья. Прошедшая в конце ноября IX архитектурная биеннале еще раз это подтвердила. Казалось бы, на одном из главных архитектурных событии Петербурга нужно показывать то, чем действительно можно гордиться. На месте некоторых архитекторов я бы спрятал представленные на выставке проекты в ящик и никогда бы это никому не показывал. Подобная репрезентация не преподносит архитектуру как искусство и снижает ее ценность. В итоге архитектура в коммерческих предложениях на концепции уже сейчас стоит в среднем в три раза дешевле маркетинговой стратегии. Но по какой-то причине специалисты, видимо, не замечают связь между этими цифрами и своими действиями. Конкретные бюро тактично называть не буду, пусть каждый подумает сам. Из действительно классных могу отметить проекты SLOI, Futura и «НИиПИ Спецреставрация».

Абсолютно не нравится тенденция к показательной, а не к реальной работе над городским благоустройством. Наиболее яркий пример — сад-трансформер у Исаакиевского собора. Многие коллеги называют это удачным примером тактического урбанизма в нашем городе. Я же считаю его провальным и приносящим мало пользы.

Тактический урбанизм — метод работы с городской средой с помощью «быстрых побед» через краткосрочные, недорогие и легко масштабируемые изменения. К последним двум пунктам в этом кейсе есть вопросы.

Во-первых, это дорогой проект. В 2023 году сад обошелся городу в 162,3 миллиона рублей, в 2024-м — 27, 5 миллионов. Для сравнения: на реализацию проекта по программе формирования комфортной городской среды выделяют от 15 до 30 миллионов. И это полноценные объекты благоустройства на длительный период, а не на три месяца.

Во-вторых, кейс нельзя назвать легко масштабируемым. Сад-трансформер не получится трансформировать в полноценный сквер или парк. Главное: зачем? Рядом есть Исаакиевский сквер, Александровский сад, Конногвардейский бульвар, сад Мариинского дворца. Понимаю ненависть урбанистов к парковкам, на месте которых разбит временный сад, но не то, чтобы они вообще не нужны городу, тем более в центре.

Чем вам запомнился 2024-й?

Открытием стилобата Лахта Центра и Hideout Residence с дизайнерскими апартаментами, модными ресторанами и арт-резиденциями.

Что удалось сделать в 2024-м?

Нашему бюро Klauzura удалось закончить и презентовать концепцию гастромастерской «Сплав». В здании бывшей сталелитейной мастерской на проспекте Обуховской обороны, 38В в 2025 году откроют мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами.

Еще мы разработали концепцию развития для одной из усадеб в Ленинградской области, а уже в январе планируем начать работу над большим и амбициозным проектом в Красногвардейском районе. Ждите подробности в начале 2025-го!

Cреди личных успехов — запустил авторский курс урбанистики для подростков на базе детского технопарка «Кванториум». В 2025 году начну преподавать дисциплину «Тактический урбанизм и культурно-событийный подход к развитию территории» в Институте дизайна и урбанистики Университета ИТМО.

Главный урок, который вы усвоили в 2024-м.

Умение договариваться является критически важным в современном мире.

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?

Научиться дружить и действовать сообща. Многие знают о негласном конфликте между петербургским отделением Союзом архитекторов и Объединением архитектурных мастерских. Практика и проекты в городе показывают: противостояние не идет никому на пользу.

Быть смелее, не бояться предлагать кардинально новые идеи для развития Петербурга. Больше уверенности в своих силах, готовности к переменам и вдохновения для творчества. Давайте продолжим преобразовывать любимый город в место, где комфорт и красота идут рука об руку!