Строительство Большого Смоленского моста и выход девелопера «Брусника» на рынок Петербурга: урбанисты и транспортные эксперты подводят итоги 2024-го

Возобновление работ на Красносельско-Калининской линии метро, больше частных общественных пространств, культурных центров и фудмоллов: по просьбе Собака.ru руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения» Георгий Фролов, урбанисты Дмитрий Бумагин и Даниил Воронин рассказали, каким запомнили 2024 год и поделились планами на 2025-й.
Дмитрий Бумагин
Урбанист бюро Klauzura и управляющий первого независимого архитектурного коворкинга в культурном квартале «Брусницын»
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения» и автор телеграм-канала «Петербуржец без границ»
Даниил Воронин
Урбанист, автор телеграм-канала «Вороньи мысли»
Дмитрий Бумагин, урбанист бюро Klauzura и управляющий первого независимого архитектурного коворкинга в культурном квартале «Брусницын», автор телеграм-канала «Bum Urban Channel»
Назовите положительные изменения в Петербурге.
Екатеринбургский девелопер «Брусника» вышел на рынок Петербурга. Первым проектом станет ЖК «Северный ветер» на намыве Васильевского острова. Эти территории — крупнейшая градостроительная ошибка. И чтобы не усугубить ситуацию, важно качественно с этим пространством поработать. То, что предлагает «Брусника», даже на стадии концепции лучше, чем любой построенный на намыве жилой комплекс. В проекте есть отсылки к финскому функционализму, работам Алвара Аалто. Учитывая опыт девелопера, верю, что у него получится качественно реализовать задуманное, превратив это в тенденцию.
В Петербурге больше стали уделять внимания электротранспорту. Меня, как жителя Васильевского острова, порадовало возвращение трамвайного маршрута №1 на историческую трассу — от Кораблестроителей до Детской улицы. Это улучшит доступность Косой линии. Станет удобнее добираться до Балтийского завода, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, Горного университета и культурного квартала «Брусницын». Отмечу обновление подвижного состава: новые модели трамваев «Достоевский» и «Довлатов», троллейбусы «Адмиралы» с увеличенным автономным ходом.
Радует и строительство новой трамвайной линии в Славянку и Шушары, первый участок которой нам обещают открыть уже в 2025 году. Проект сократит время поездки от станции метро «Купчино» до Славянки до 30-40 минут.
Отрицательные изменения в Петербурге.
Отсутствие смелых и интересных архитектурных проектов. В городе сложился своеобразный «любовный треугольник» из псевдоисторизма, нереализуемых футуристичных концепций и типового некачественного жилья. Прошедшая в конце ноября IX архитектурная биеннале еще раз это подтвердила. Казалось бы, на одном из главных архитектурных событии Петербурга нужно показывать то, чем действительно можно гордиться. На месте некоторых архитекторов я бы спрятал представленные на выставке проекты в ящик и никогда бы это никому не показывал. Подобная репрезентация не преподносит архитектуру как искусство и снижает ее ценность. В итоге архитектура в коммерческих предложениях на концепции уже сейчас стоит в среднем в три раза дешевле маркетинговой стратегии. Но по какой-то причине специалисты, видимо, не замечают связь между этими цифрами и своими действиями. Конкретные бюро тактично называть не буду, пусть каждый подумает сам. Из действительно классных могу отметить проекты SLOI, Futura и «НИиПИ Спецреставрация».
Абсолютно не нравится тенденция к показательной, а не к реальной работе над городским благоустройством. Наиболее яркий пример — сад-трансформер у Исаакиевского собора. Многие коллеги называют это удачным примером тактического урбанизма в нашем городе. Я же считаю его провальным и приносящим мало пользы.
Тактический урбанизм — метод работы с городской средой с помощью «быстрых побед» через краткосрочные, недорогие и легко масштабируемые изменения. К последним двум пунктам в этом кейсе есть вопросы.
Во-первых, это дорогой проект. В 2023 году сад обошелся городу в 162,3 миллиона рублей, в 2024-м — 27, 5 миллионов. Для сравнения: на реализацию проекта по программе формирования комфортной городской среды выделяют от 15 до 30 миллионов. И это полноценные объекты благоустройства на длительный период, а не на три месяца.
Во-вторых, кейс нельзя назвать легко масштабируемым. Сад-трансформер не получится трансформировать в полноценный сквер или парк. Главное: зачем? Рядом есть Исаакиевский сквер, Александровский сад, Конногвардейский бульвар, сад Мариинского дворца. Понимаю ненависть урбанистов к парковкам, на месте которых разбит временный сад, но не то, чтобы они вообще не нужны городу, тем более в центре.
Чем вам запомнился 2024-й?
Открытием стилобата Лахта Центра и Hideout Residence с дизайнерскими апартаментами, модными ресторанами и арт-резиденциями.
Что удалось сделать в 2024-м?
Нашему бюро Klauzura удалось закончить и презентовать концепцию гастромастерской «Сплав». В здании бывшей сталелитейной мастерской на проспекте Обуховской обороны, 38В в 2025 году откроют мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами.
Еще мы разработали концепцию развития для одной из усадеб в Ленинградской области, а уже в январе планируем начать работу над большим и амбициозным проектом в Красногвардейском районе. Ждите подробности в начале 2025-го!
Cреди личных успехов — запустил авторский курс урбанистики для подростков на базе детского технопарка «Кванториум». В 2025 году начну преподавать дисциплину «Тактический урбанизм и культурно-событийный подход к развитию территории» в Институте дизайна и урбанистики Университета ИТМО.
Главный урок, который вы усвоили в 2024-м.
Умение договариваться является критически важным в современном мире.
Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?
Научиться дружить и действовать сообща. Многие знают о негласном конфликте между петербургским отделением Союзом архитекторов и Объединением архитектурных мастерских. Практика и проекты в городе показывают: противостояние не идет никому на пользу.
Быть смелее, не бояться предлагать кардинально новые идеи для развития Петербурга. Больше уверенности в своих силах, готовности к переменам и вдохновения для творчества. Давайте продолжим преобразовывать любимый город в место, где комфорт и красота идут рука об руку!
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения» и автор телеграм-канала «Петербуржец без границ»
Назовите хорошее изменение в Петербурге.
Возобновление работ на центральном участке шестой линии метро: «Юго-Западная», «Путиловская», «Заставская», «Каретная», «Броневая» и «Боровая». Были опасения, что город начнет строить ее на юго-запад, к Сосновой поляне. На первый взгляд, это кажется более важным для жителей, но по факту Петербург бы просто получил линию подвозящую пассажиров с Юго-Запада к перегруженной первой линии, а центральный участок отложили бы на потом. Да, может быть в более удаленные районы Юго-Запада метро придет чуть позже, зато сразу будет большая диаметральная линия, что привезет жителей к пересадкам на все линии метро сразу и в центр города.
Назовите негативные изменения в Петербурге.
Тоже возобновление работ на центральном участке Красносельско-Калининской линии метро. Есть проблемы с конкретными проектными решениями станций и линии в целом. На большинстве выходов предусмотрены лестничные марши и протяженные коридоры к эскалаторам. Это доставит неудобства пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Линия пересекает Балтийское и Витебское направления железной дороги, где город развивает тактовое движение. Но ни на одной из пересадочных станций не предусмотрены удобные пересадочные узлы. Например, на «Броневой» вестибюль метро от железной дороги отделяет развязка ЗСД. В итоге мы получаем две дорогостоящие глубокие промежуточные станции с плохим охватом застройки вместо новой линии метро, что разгрузила бы Кировско-Выборгскую и вокзалы в центре.
Построить Красносельско-Калининскую линии должны к пуску ВСМ, то есть к 2028 году. Ради этого власти готовы запустить ее без открытия части промежуточных станций и пересадок на Невско-Василеостровскую и Фрунзенско-Приморскую линии. С учетом сложности объектов есть большой риск, что их могут отложить либо надолго, либо насовсем.
Строительство Большого Смоленского моста. При обсуждении концепции многие сфокусировались на защите запланированных к сносу исторических зданий. Однако практически не обсуждали сам мост, вобравший в себя все худшие градостроительные практики. Например, сооружение проектировали по стандартам близким к автомагистрали. В результате мост относительно удобен лишь для автомобилистов. В проекте заложена трамвайная линия, но она не связана с существующими путями на проспекте Обуховской Обороны. На самом проспекте предлагают оставить пути, не обособленными от движения прочего транспорта. С учетом всех съездов маршруты пешеходов и общественного транспорта станут сложными и извилистыми. Остановки сместят далеко от перекрестков, что сделает пересадки между маршрутами неудобными. На правом берегу построят подземные переходы, которые при этом не будут связаны между собой. Попытка вписать в городскую застройку съезды больших размеров привела и к необходимости сноса исторических зданий.
Эффект от неоднозначных решений для автомобильного трафика при этом далеко неочевиден. Мост с более компактными регулируемыми съездами тоже бы значительно улучшил связность, но не разрушал бы удобную городскую среду. Опыт Дунайского проспекта или моста Бетанкура показывает: какими бы монструозными не сооружали развязки, их возможности все равно сильно ограничивают прилегающие улицы и светофоры. Плохо, что многие горожане закрывают на все это глаза просто потому, что это первый мост за долгое время. Новый мост безусловно нужен городу, но он должен быть удобным и полезным.
Какие проекты вам удалось реализовать в 2024-м?
В 2024 году я был одним из инициаторов экспертной компании в поддержку выделенной полосы для трамваев на проспекте Науки. Достаточно радикальные проектные решения вызвали непонимание у местных жителей. Например, запрет всех нерегулируемых левых поворотов и разворотов, в том числе заездов во дворы, запрет парковки. Мы поддержали начинание города и помогли донести информацию о достигаемых эффектах от нововведения до горожан и местных муниципальных депутатов, выстроить коммуникацию между ними. Так и реализованный проект был частично скорректирован в пользу жителей без отмены позитивных эффектов для трамвайного движения: только по официальным отчетам Горэлектротранса, число задержек в движении трамвая на проспекте сократилось в 2,5 раза, а время в пути в среднем — на 5 минут. Приток пассажиров увеличился на 18%.
Чем вам запомнился 2024-й?
Развитием тактового движения поездов в Петербурге: в 2024 движение даже пришло на территорию области — до станции «Мельничный ручей» во Всеволожске. Запущен и не совсем тактовый, но достаточно полезный маршрут электрички с Ладожского вокзала до Девяткино, успешно работают и ранее запущенные — до Пушкина и Петергофа. Важно, что город уже видит эффекты: рост пассажиропотока за счет удобства сервиса достигнут практически без долгосрочных и масштабных вложений.
Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?
Не бойтесь делиться своими мечтами, ведь только так они могут стать реальностью. Удобные и комфортные улицы, благоустроенные береговые линии Финского залива, быстрый и надежный общественный транспорт, лучшая архитектура — все это будущее Петербурга. Сегодня оно может казаться далеким, но каждое его обсуждение, каждый эскиз, каждая мечта делают его ближе, а значит, мы просто не имеем права бездействовать.
Даниил Воронин, урбанист, автор телеграм-канала «Вороньи мысли»
Назовите положительные тенденции в Петербурге.
В городе все больше появляется частных общественных пространств, культурных центров и фудмоллов. В 2024-м команда бюро Klauzura анонсировала проект гастромастерской «Сплав». В перспективе нас ждет проект бизнес-квартала «Мануфактура» от «Бронка Групп». У петербуржцев есть запрос на такие места, и бизнес его решает.
Строительство скейт-парков под эстакадами. Зачастую путепроводы и мостовые сооружения — зоны отчуждения. Власти города трансформируют их, возводят экстрим-площадки и тем самым удовлетворяют запрос молодых людей на новые спортивные пространства.
Негативные тенденции в Петербурге.
Город продолжает игнорировать необходимость приоритета наземного общественного транспорта над личным. В мегаполисе мало выделенных полос и достаточно низкий процент обособления трамвая. Из-за этого миллионы петербуржцев вынуждены терять часы в пробках. А ведь это время они могли бы использовать эффективнее.
Некачественные и морально устаревшие инфраструктурные проекты. Это касается как транспортной инфраструктуры, так и благоустройства. Тратят огромные бюджетные деньги на откровенно плохие решения. Исправлять ошибки зачастую дороже и сложнее, чем делать что-то с нуля. Например, это касается проекта станции «Горный институт»: нет безопасной инфраструктуры для трамвая, остановки неудобно расположены, обрывается велоинфраструктура.
Чем вам запомнился 2024-й?
Мне уходящий год запомнился презентацией большого независимого исследования «Комфортный Невский проспект», где вместе с коллегами я рассказал, как сделать главную улицу Петербурга комфортной для всех. Город же запомнит 2024-й как год, когда впервые за много лет открылась новая станция метро — «Горный институт». Ожидаем «Театральную».
Главный урок, который вы усвоили в 2024-м.
Всегда нужно получать четкое техническое задание и интересоваться ожиданиями заказчика.
Что бы вы пожелали петербуржцам в 2025-м?
Больше счастья.
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