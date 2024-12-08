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Урбанистика

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Полуразрушенный кинотеатр «Фестиваль» переделали в досуговый центр

Теперь в здании в Выборгском районе работают два зала-трансформера, выставочное пространство, медиацентр, спринт-лаборатории, где можно моделировать исторические события, а также множество пространств для учебы, включая студии и лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Нам удалось завершить реконструкцию, сделать здание молодежным центром. В итоге получился настоящий дворец молодежи, один из лучших в городе», — сказал во время осмотра объекта губернатор города Александр Беглов.

В летнее время в досуговом центре открывается терраса для проведения мероприятий на свежем воздухе, а на прилегающей территории созданы несколько зон с ландшафтным дизайном, оборудованы велосипедные парковки и площадка для спортивных занятий.

Ранее мы рассказывали о том, что Анненкирхе представила концепцию христианского арт-парка в Ленинградской области. Пространство появится рядом с базой «Вуокса Хутор» в Приозерском районе.

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