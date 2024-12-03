Анненкирхе представила концепцию христианского арт-парка в Ленинградской области

Представители лютеранской церкви уже выкупили саму базу отдыха и ведут переговоры о развитии прилегающих территорий. Работы планируют завершить к 2030 году. Концепцию разработали петербургские студенты-архитекторы из Академии Штиглица, пишет «Ротонда».

Они предложили в качестве основной концепции арт-парка путь по ключевыми событиям из Библии. Наиболее интересной и удобной формой для воплощения и восприятия этой идеи стал формат игрового маршрута, проходящего через важные библейские события.

Так, в арт-парке будет 10 ключевых локаций:

«Сотворение мира»,

«Всемирный потоп»,

«Вавилонская башня»,

«Египет»,

«10 заповедей»,

«Храм»,

«Рождество»,

«Служение»,

«Воскрешение»,

«Апокалипсис».

По словам представителей лютеранской церкви, зоны выбирали и разрабатывали не только по своему смысловому значению, но также с учетом особенностей местности, где будет построен арт-парк. Так, например, зона «Сотворение мира» пролегает через яблоневый сад, который становится по задумке Эдемским садом, а зона «Всемирный потоп» интегрирована в реальное болото.

«Зоны с кафе и лектории будут чередоваться с зонами «тихого» искусства и детских площадок. Важная составляющая христианства — это свобода выбора, которую дарует Бог. Поэтому и в арт-парке каждый будущий посетитель сможет сам выбрать путь — следовать извилистому маршруту через все события или же пройти по прямой аллее, соединяющей начало и конец парка», — добавили представителей церкви.