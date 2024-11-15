Реализацию проекта по строительстве курорта «Санкт-Петербург Марина» начнут в 2025 году

«Курорт в Горской создаст дополнительный туристический поток в 1,3 миллиона человек в год и внесет значимый вклад в экономику города», — отметил губернатор Александр Беглов.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев рассказал, что для функционирования нового курорта планируют создать всю необходимую обеспечивающую инфраструктуру, в том числе сети водоотведения и водоснабжения, электро-, газо- и теплоснабжения, транспортная инфраструктура, а также яхтенная марина. В следующем году планируют приступить к проектированию и строительству обеспечивающей инфраструктуры.

Общая площадь кластера составит 160 гектаров, на которых разместят общественные зоны, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов, историческую верфь «Полтава» и комплекс киностудии «Газпром-медиа» с тематическим парком. Это будет самая большая марина в России: здесь смогут размещать суда круглый год с 1000 местами для зимнего хранения и с 1500 местами для летней стоянки яхт.

На туристской территории, кроме яхтенной марины и отелей построят также спортивные объекты, рестораны и многое другое. На первом этапе реализации проекта планируют возводить школу яхтенного спорта и яхт-клуба. Затем будут строить общественные пространства с набережными и парковыми зонами вдоль Финского залива.

Также в планах строительство круглогодичного бассейна и водных аттракционов, тематического «Парка маяков» и катка, экстрим-парка, искусственного тренировочного водоема. Для детей возведут исследовательские лаборатории и здания для различных секций. Номерной фонд гостиниц кластера будет состоять из почти 7 тысяч номеров.

В пресс-службе Смольного добавили, что уже внесли изменения в генеральный план Петербурга, совместно с инвестором разработали «дорожную карту» проекта. Ранее городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выдал градостроительные планы двух участков на берегу Финского залива в Лисьем Носу, где появятся яхт-клуб и школа яхтенного спорта, которые войдут в состав туристического кластера «Санкт‑Петербург марина». Туристический кластер займет 160 гектаров. Построить его планируют к 2030 году.