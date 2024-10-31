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Урбанистика

Для строительства курорта «Санкт-Петербург Марина» выдали градпланы

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал два градостроительных плана для строительства курорта «Санкт-Петербург Марина» в Лисьем Носу. Два участка на берегу Финского залива будут занимать яхт-клуб и школа яхтенного спорта. Туристический кластер займет 160 гектаров. Построить его планируют к 2030 году.

Туризм.рф

Общая площадь участков составляет около 35,2 гектар: один из них занимает 25,6 гектар, второй — 9,6. Оба участка находятся в госсобственности, разрешенный вид использования — «водный транспорт». А весь туристический кластер будет занимать 160 га. Построить его планируют к 2030 году.

В проект собираются инвестировать порядка 210 млрд рублей, из которых 165 млрд рублей вкладывают частные инвесторы в создание объектов туристской инфраструктуры. Еще 45 млрд рублей выделяют из федерального и регионального бюджетов. Кто именно входит в состав этих инвесторов, Смольный не раскрывает, но известно, что концепцию проекта создавали совместно с ПАО «Газпром».

На первом этапе строительства здесь появится школа яхтенного спорта, на втором приступят к созданию общественных пространств. Сам проект обещает стать самой большой мариной в Европе. Соглашение о строительстве туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» подписано в ходе ПМЭФ-2024. Его будут реализовывать в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», который предполагает строительство круглогодичных морских курортов. К 2030 году на бывшей промышленной площадке «Горская» на берегу Финского залива построят туристические объекты, гостиницы и рекреационные пространства, школу яхтенного спорта, а также общественные пространства.

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