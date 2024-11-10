Капремонт на Свердловской набережной закончат к октябрю 2025 года

«Сейчас уже выполнен ремонт большого участка на стороне Калининского района, по просьбе жителей сделан пандус и лестничный марш», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Красногвардейского района.

По словам главы районной администрации Андрея Хорта, дальнейшие действия планируется синхронизировать с комитетом по благоустройству Петербурга, чтобы установить на набережной новые скамейки, а также оборудовать детские зоны и поставить качели.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть набережная реки Охты. Новое общественное пространство на Шоссе Революции, 63 планируется открыть в 2026 году. Здесь появятся теннисный стол, два стола для игры в шахматы и скалодром.