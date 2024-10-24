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Урбанистика

Показываем, как будет выглядеть набережная реки Охты

Новое общественное пространство на Шоссе Революции, 63 планируется открыть в 2026 году. Здесь появятся теннисный стол, два стола для игры в шахматы и скалодром.

По всему пространству проложат пешеходные дорожки. Специалисты обустроят места для тихого отдыха, качели и смотровые площадки у воды. На набережной установят современное освещение и камеры видеонаблюдения. Предусмотрено и место для установки общественного туалета. На набережной реки Охты появятся зона уличного спорта с тренажерами для воркаута, теннисный стол под навесом, два стола для игры в шахматы и скалодром. Также здесь разместят площадки для стритбола и баскетбола.

«Во время работ уберут аварийные тополя — вместо них высадят новые деревья, кустарники и цветы, а также проведут санитарную рубку крон. Ближе к дороге появится липовая аллея, а в середине пространства — ивы», — сообщает администрация Красногвардейского района.

Вчера мы писали о том, что Музей Арктики и Антарктики разработал проект общественного пространства на улице Марата. Там предполагается устройство сцены, малых архитектурных форм, нового мощения и фонарей, а также вырубка растущего на участке дерева.

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