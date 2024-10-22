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Урбанистика

В Красногвардейском районе откроют сквер Юрия Кнорозова

Он станет доступен в день рождения дешифровщика письменности майя, 19 ноября. Однако, держать пространство за забором до этого времени не будут — как только подрядчик устранит все замечания, здесь уже можно будет гулять и отдыхать.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Как сообщил глава Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт, такое решение было принято по просьбе внучки этнографа Анны, которая является его единственной наследницей.

Скверу на Гранитной присвоили имя Кнорозова в прошлом году, а в августе власти представили первые эскизы обновлённого пространства. Концепция проекта предусматривает установку тематических арт-объектов, связанных с работой учёного: "Солнце Майя" и "Парад планет". За год до этого в сквере установили памятную доску, посвящённую Кнорозову. Мемориал вызвал критику со стороны научного сообщества из-за многочисленных ошибок.

Ранее мы показывали, как выглядит обновленный сквер Катерников в Кронштадте. Там уложили газон, высадили 40 метров живой изгороди из кустарников и цветов, а также оборудовали дорожки, освещение и малые архитектурные формы.

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