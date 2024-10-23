Музей Арктики и Антарктики разработал проект общественного пространства на улице Марата

Проект включает также установку стенда для продажи билетов, модульный туалет, реставрацию ограды и размещение афиш. «Для сохранения исторического контекста и возникновения запоминающегося визуального образа на территории музея создаются объекты, связанные с освоением и исследованием полюсов. Предполагается разбивка арктического сада», — приводит текст технического задания на проектирование «Деловой Петербург». Также на территории необходимо было выделить несколько зон: входную, санитарно–техническую, просветительскую, активного и тихого отдыха, зону игровых площадок, выставочное пространство и, собственно, арктический сад.

Напомним: здание музея охраняется как памятник архитектуры — бывшая единоверческая церковь Святителя Николая. «Сегодня между музеем и церковью существует конфликт. Верующие хотят возвратить себе храм», — отмечается в акте экспертизы. Здание выходит на улицу Марата и Кузнечный переулок. Площадь участка со зданием составляет около 1,8 тыс. м2.

Ранее мы рассказывали о задумке Смольного по переделке «Крестов». Комплекс бывшего следственного изолятора на Арсенальной набережной станет арт-кластером.