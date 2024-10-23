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Урбанистика

Музей Арктики и Антарктики разработал проект общественного пространства на улице Марата

Там предполагается устройство сцены, малых архитектурных форм, нового мощения и фонарей, а также вырубка растущего на участке дерева. Сейчас идея проходит историко-культурную экспертизу.

Starikov Pavel / Shutterstock.com

Проект включает также установку стенда для продажи билетов, модульный туалет, реставрацию ограды и размещение афиш. «Для сохранения исторического контекста и возникновения запоминающегося визуального образа на территории музея создаются объекты, связанные с освоением и исследованием полюсов. Предполагается разбивка арктического сада», — приводит текст технического задания на проектирование «Деловой Петербург». Также на территории необходимо было выделить несколько зон: входную, санитарно–техническую, просветительскую, активного и тихого отдыха, зону игровых площадок, выставочное пространство и, собственно, арктический сад.

Напомним: здание музея охраняется как памятник архитектуры — бывшая единоверческая церковь Святителя Николая. «Сегодня между музеем и церковью существует конфликт. Верующие хотят возвратить себе храм», — отмечается в акте экспертизы. Здание выходит на улицу Марата и Кузнечный переулок. Площадь участка со зданием составляет около 1,8 тыс. м2.

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