Показываем, как выглядит обновленный сквер Катерников в Кронштадте

Там уложили газон, высадили 40 метров живой изгороди из кустарников и цветов, а также оборудовали дорожки, освещение и малые архитектурные формы.
«Посреди сквера сохранили главный объект: торпедный катер «Комсомолец». На таких наши моряки, герои Балтики, били фашистов в годы Великой Отечественной войны. После Победы эти катера стояли на защите родных берегов», — написал в своих социальных сетях Александр Беглов.
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на благоустройство сквера Катерников в конце июня. Работы проводились в рамках программы «Твой бюджет».
Ранее мы писали о том, что деревья у «Василеостровской» заменят на новые. Привести в порядок планируется и территорию вдоль Большого проспекта.
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