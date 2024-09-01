Показываем, как выглядит обновленный сквер Катерников в Кронштадте

«Посреди сквера сохранили главный объект: торпедный катер «Комсомолец». На таких наши моряки, герои Балтики, били фашистов в годы Великой Отечественной войны. После Победы эти катера стояли на защите родных берегов», — написал в своих социальных сетях Александр Беглов.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на благоустройство сквера Катерников в конце июня. Работы проводились в рамках программы «Твой бюджет».

Ранее мы писали о том, что деревья у «Василеостровской» заменят на новые. Привести в порядок планируется и территорию вдоль Большого проспекта.