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Урбанистика

В следующем году в Петербурге благоустроят пляжи «Комаровский» и «Детский»

В 2025 году локации на берегу Финского залива в Курортном районе ждут изменения. Чиновники обещают учесть мнение горожан.

Анонсируя изменения, вице-губернатор Евгений Разумишкин отметил, что летом востребованность пляжных зон в городской черте особенно высока. В этом году серьезные преобразования были сделаны на пляжах "Ласковый", "Северный" и "Дюны". В рамках обновления учитывалась уникальная атмосфера и настроение каждой зоны прибрежной зоны отдыха,

Так, Ласковый", по его словам, знаменит площадками для маломобильных групп населения. Там установили шезлонги, гамаки, раздевалки, скамейки и трибуны для любителей спорта. "Северному" добавили пешеходных дорожек, навесов для создания тени. Появились удобные лежаки, раздевалки, детская площадка и игровые элементы. Для особого комфорта отдыхающих там создали административно-бытовой комплекс с туалетами и душем.

Ранее мы писали о том, что к 2030 году в Петербурге благоустроят 60 км береговых линий и 240 локаций. Это позволит сделать город более комфортным для жителей и туристов.

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