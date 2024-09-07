К 2030 году в Петербурге благоустроят 60 км береговых линий и 240 локаций

«Нам надо благоустроить ещё 60 км береговых линий… 240 новых общественных пространств, в числе которых набережная Большой Невки, Линейный парк на Васильевском острове, Пейзажный парк в Полюстрово, Малоохтинский парк, Пушкин, Колпино, наши пригороды и другие проекты», — заявил Беглов эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале "78".

Губернатор также рассказал о том, что планируется обустроить 700 детских и спортивных площадок. Кроме того, предполагается создать три новые особо охраняемые природные территории — в Сестрорецких дюнах, Тарховском лесопарке и Белоострове.

Ранее мы рассказывали о том, что из набережных в центре Петербурга хотят сделать единую непрерывную пешеходную зону. Власти Петербурга хотя соединить набережные Невы и ее притоков в центральной части города.