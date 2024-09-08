На Марсовом поле высадили более 100 саженцев обыкновенной и венгерской сирени

К мероприятиям по озеленению площади присоединились участники IX Петербургской конференции «Корпоративное волонтерство». Все работы они выполняли вместе со специалистами садово-паркового предприятия «Центральное».

Последние, в частности, помогли правильно опустить корни сирени в лунки и распределить удобрения. При этом все растения разместили таким образом, чтобы они представляли собой единую композицию.

Ранее мы писали о том, что деревья у «Василеостровской» заменят на новые. Привести в порядок планируется и территорию вдоль Большого проспекта.