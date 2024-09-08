18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

На Марсовом поле высадили более 100 саженцев обыкновенной и венгерской сирени

Их разместили ближе к Миллионной улице, напротив бывшего здания «Ленэнерго».

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

К мероприятиям по озеленению площади присоединились участники IX Петербургской конференции «Корпоративное волонтерство». Все работы они выполняли вместе со специалистами садово-паркового предприятия «Центральное».

Последние, в частности, помогли правильно опустить корни сирени в лунки и распределить удобрения. При этом все растения разместили таким образом, чтобы они представляли собой единую композицию.

Ранее мы писали о том, что деревья у «Василеостровской» заменят на новые. Привести в порядок планируется и территорию вдоль Большого проспекта.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: