Деревья у «Василеостровской» заменят на новые

Менять деревья будут во время осеннего месячника по благоустройству. Кроме того, около станции метро «Василеостровская» высадят два новых дерева в рамках единого дня благоустройства.

«Большой проспект В.О. — одна из главных магистралей района. Содержать его в чистоте и порядке — обязанность наших дорожных служб. Вместе с тем важно, чтобы проспект был комфортным для прогулок как жителей, так и гостей города»,—написал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своих социальных сетях.

Он также добавил, что благоустройство ждет и детскую площадку у дома №43 по 12-й линии. Администрация района и МО «Васильевский» разработают нужную документацию для выделения субсидий на проектирование площадки.

Ранее мы писали о том, что сквер в Купчино преобразят за 258 млн рублей. Работы решили разбить на 10 этапов. А полностью обновленный парк появится весной 2025 года.