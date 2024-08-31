Деревья у «Василеостровской» заменят на новые

На 6-7-й линии Васильевского острова посадят новые лиственницы вместо старых, которые сейчас находятся в плохом состоянии. Привести в порядок планируется и территорию вдоль Большого проспекта. Комитет по благоустройству подготовит проекты для поэтапных работ над зелеными зонами.
Менять деревья будут во время осеннего месячника по благоустройству. Кроме того, около станции метро «Василеостровская» высадят два новых дерева в рамках единого дня благоустройства.
«Большой проспект В.О. — одна из главных магистралей района. Содержать его в чистоте и порядке — обязанность наших дорожных служб. Вместе с тем важно, чтобы проспект был комфортным для прогулок как жителей, так и гостей города»,—написал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своих социальных сетях.
Он также добавил, что благоустройство ждет и детскую площадку у дома №43 по 12-й линии. Администрация района и МО «Васильевский» разработают нужную документацию для выделения субсидий на проектирование площадки.
Ранее мы писали о том, что сквер в Купчино преобразят за 258 млн рублей. Работы решили разбить на 10 этапов. А полностью обновленный парк появится весной 2025 года.
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