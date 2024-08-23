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Урбанистика

Из набережных в центре Петербурга хотят сделать единую непрерывную пешеходную зону

Власти Петербурга хотя соединить набережные Невы и ее притоков в центральной части города и построить непрерывную линию благоустроенных набережных и прилегающих к ним общественных пространств.

Marina Zezelina / Shutterstock.com

Такое поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов на выездном совещании в акватории Невы. Также должны открыть новые выходы к воде вдоль набережной.

«Впервые в истории жители получают столько возможностей отдыха у воды в черте города. Мы заново открываем и для горожан, и для гостей города эту сторону Петербурга», — сказал Беглов.

В планах у города завершить благоустройство набережной Большой Невки. Это будет непрерывная пешеходная зона, которая свяжет Центральный парк культуры и отдыха и парк 300-летия Петербурга с пляжной и спортивной зонами.

«Также будет благоустроена набережная Мартынова, создано новое пространство вдоль Малой Невы на Петровской косе. На пространстве флагшток у метро «Зенит» появятся всесезонные подогреваемые бассейны. Продолжатся работы по благоустройству набережной вдоль Южной дороги на Крестовском острове. Также благоустроят берега Обводного канала. Капитальный ремонт запланирован на Октябрьской набережной и проспекте Обуховской обороны», — добавили в пресс-службе Смольного.  

За последние пять лет в Петербурге благоустроили 226 общественных пространств и порядка 40 километров береговых линий.

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