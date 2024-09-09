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Урбанистика

20 телеграм-каналов об урбанистике и архитектуре

Собака.ru составила список телеграм-каналов об урбанистике, транспорте и архитектуре, на которые важно подписаться всем: новые архитектурные проекты, профильные события, транспорт будущего, комфортные городские пространства для животных и людей. 

Accogliente Design / Shutterstock

«Петербург будущего»

Канал от издательского дома Собака.ru для жителя мегаполиса будущего: общественные пространства, экология, альтернативный транспорт, бизнес нового поколения и редевелопмент территорий. Ежедневно — колонки экспертов, интервью, новости и фичеры.

«Пошли-поехали»

Канал Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Команда проекта борется за создание безопасной, доступной, комфортной среды и экологически чистого и здорового города для петербуржцев и туристов.

«Застройка Санкт-Петербурга»

Канал градостроителя Анастасии Казаченко о застройке и развитии Петербурга: обзоры жилых комплексов и территорий, профильные новости и анонсы лекций.

«Сказочный проектировщик»

Канал транспортного инженера Ивана Вергазова: беспристрастный обзор ВСМ, электричек, кикшеринга и наземного общественного транспорта. 

«Петербургское велообщество»

Канал автономной некоммерческой организации «Петербургское велообщество»: популяризируют велосипед как городской транспорт, повышение удобства городской инфраструктуры и улучшение состояния дорог.

SA lab x daily

Канал молодых петербургских архитекторов-основателей SA lab Алины Черейской и Степана Кухарского: рассказывают о пространствах на стыке реального и виртуального миров, как спроектировать здания с помощью алгоритмов, о нейросетях в строительстве и городах в метавселенных.

Urban Culture 

Канал студенческого урбанистического клуба Университета ИТМО: новости анонсы профильных лекций и других событий. 

Bum Urban Channel

Канал выпускника Политеха и Института дизайна и урбанистики ИТМО, урбаниста бюро Klauzura и управляющий первого архитектурного коворкинга в культурном квартале «Брусницын» Дмитрия Бумагина: заметки про городскую среду, проекты, идеи. 

«Люди в городе»

Медиа про урбанистику и людей в городе от ребят из Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

Roman Samborskyi / Shutterstock

Megabudka 

Канал об архитектуре и городской среде принадлежит известному московскому бюро, придуманному выпускниками МАРХИ Артемом Укроповым, Кириллом Губернаторовым и Дарьей Листопад. В 2023 году получил премию Архсовета в номинации «Лучший архитектурный канал». 

«кто твой город»

Канал медиа о городском развитии экс-депутата Троицка Елены Верещагиной. Будет интересно урбанистам, политикам и управленцам, горожанам. Например, здесь вы найдете статью о новых российских городах и их основных особенностях или как устроена редкая для страны концепция «эстетика руин».

«Я — Сергей Кузнецов»

Канал главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова: профильные новости и анонсы событий, новые проекты. Узнать подробности по реставрации Анненкирхе в Петербурге или какие архитектурные (или около архитектурные) мероприятия проходят в столице можно здесь. 

«Собакин город PRO»

Канал руководителя рабочей группы по инфраструктуре для собак Общественного совета Минстроя России Артема Гебелева. Рассказывает о том, как сделать городскую среду сделать комфортной для животных и человека, публикует собственные исследования, мемы и урбанистические заметки. 

ЛОКУС°

Канал одноименного петербургского архитектурного журнала, созданного Иваном Казадаевым. Это издание о локальных российских архитекторах и площадка для представления интересных коллег по цеху. Новые проекты, эссе-рассуждение о современное концептуальной архитектуре и многое другое найдете тут. 

Urban Geek

Канал городского исследователя, создателя нескольких урбан-туров по России и Европе Святослава Паршикова. Много путешествует по Ленобласти, Прибалтике и Финляндии, делится фотографиями и архитектурными заметками. 

Roman Samborskyi / Shutterstock

«Андрей Елбаев»

Канал архитектора-урбаниста, городского планировщика Андрея Елбаева. Сейчас автор живет в Англии, поэтому в основном пишет о заграничной городской среде.

«Каршеровод»

Канал про городские сервисы: здесь все, что вы хотели знать о каршеринге и кикшеринге. 

«Приоритет для ОТ в городах»

Канал о развитии городских транспортных систем, приоритетном проезде общественного транспорта, совершенствовании нормативов и улучшении городов.

«Внучка Джейн Джекобс»

Канал экономистки Елены Коротковой, где можно найти все: урбанистику для детей, обзоры научных публикаций, краткие итоги Всемирного экономического форума, урбанистические нововведения и даже рецензии на фильмы, в которых освещают современные городские темы. 

«Транспортир»

Канал Ассоциации транспортных инженеров (АТИ) о транспортном планировании и моделировании: исследования, новости, мемы. 

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