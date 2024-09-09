20 телеграм-каналов об урбанистике и архитектуре

Megabudka

Канал об архитектуре и городской среде принадлежит известному московскому бюро, придуманному выпускниками МАРХИ Артемом Укроповым, Кириллом Губернаторовым и Дарьей Листопад. В 2023 году получил премию Архсовета в номинации «Лучший архитектурный канал».

«кто твой город»

Канал медиа о городском развитии экс-депутата Троицка Елены Верещагиной. Будет интересно урбанистам, политикам и управленцам, горожанам. Например, здесь вы найдете статью о новых российских городах и их основных особенностях или как устроена редкая для страны концепция «эстетика руин».

«Я — Сергей Кузнецов»

Канал главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова: профильные новости и анонсы событий, новые проекты. Узнать подробности по реставрации Анненкирхе в Петербурге или какие архитектурные (или около архитектурные) мероприятия проходят в столице можно здесь.

«Собакин город PRO»

Канал руководителя рабочей группы по инфраструктуре для собак Общественного совета Минстроя России Артема Гебелева. Рассказывает о том, как сделать городскую среду сделать комфортной для животных и человека, публикует собственные исследования, мемы и урбанистические заметки.

ЛОКУС°

Канал одноименного петербургского архитектурного журнала, созданного Иваном Казадаевым. Это издание о локальных российских архитекторах и площадка для представления интересных коллег по цеху. Новые проекты, эссе-рассуждение о современное концептуальной архитектуре и многое другое найдете тут.

Urban Geek

Канал городского исследователя, создателя нескольких урбан-туров по России и Европе Святослава Паршикова. Много путешествует по Ленобласти, Прибалтике и Финляндии, делится фотографиями и архитектурными заметками.