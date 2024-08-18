Сквер в Купчино преобразят за 258 млн рублей

Условия тендера предполагают, что исполнитель контракта должен будет заняться озеленением, выкорчевать старые кусты и деревья. Кроме того, в обновленной зеленой зоне появятся детские площадки, качели, пешеходные и беговые дорожки и так далее. В качестве зеленых насаждений заказчики хотят видеть яблони, вишни, клены, ивы, березы, а также сосны и ели.

Администрация Фрунзенского района предлагала жителям города принять участие в обсуждении проекта благоустройства сквера на Белградской в декабре 2022 года. Сообщалось, что он входит в число проектов, которые планируется реализовывать в 2023–2025 годах.

Ранее мы рассказывали о том, что в следующем году в Пушкине благоустроят территорию «Большого круга». На пересечении Ростовской и Изборской улиц создадут спортивно-парковые зоны с беговыми дорожками и участком для пеших прогулок.