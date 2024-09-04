30 крупнейших будущих и настоящих креативных пространств Петербурга

Петербург является одним из ведущих креативных центров России. Наравне с Москвой город аккумулируют почти столько же занятых в креативных индустриях (42%), сколько все остальные округа, вместе взятые (43,8%), по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Собака.ru в доказательство этого утверждения составила путеводитель по будущим и настоящим креативным кластерам Петербурга.
Культурный кластер АТС
Центральный район
АТС
Некрасова, 3-5
Что: Одна из первых автоматических телефонных станций Ленинграда 1934 года прямо сейчас переживает реинкарнацию. Теперь в здании, построенном классиком конструктивизма Александром Никольским (вы знаете его по важному объекту советской спортивной архитектуры — стадиону им. Кирова на Крестовском острове и Круглой бане в Лесном), запускают культурное пространство.
Кто: Инвестором и идеологом кластера стал Иван Смирнов. За архитектуру двора и террас с гастрозоной отвечает доцент кафедры дизайна и архитектуры Политеха Александр Жук. А куратором творческой жизни «АТС» стал арт-директор, галерист и основатель первой антигалереи Debosh Кирилл Заказчиков.
Что будет? Первый этаж «АТС» отдали под гастрономию и бары, второй — под магазины и шоурумы, третий — фитнес- и бьюти-коворкинги, четвертый — лектории, курсы обучения и зону развлечений с концертами, мастер-классами и ярмарками. На площади 15 тысяч квадратных метров разместятся более 200 резидентов, среди них галерея Stas Bags и Alex Ko, коворкинг «Практик», культовый индийский ресторан Apteka, бары «Консерватор» и Gin Tonic bar, а также японский Nigiri bar от «Тихий», вьетнамская кухня Ngong, паназиатская Yuva.
Когда? Осенью на территории «АТС» откроют двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство New Fit, театральный коворкинг и академия искусств. До конца года запустят рестораны и бары, компьютерный клуб. Будет несколько танцевальных площадок, балетная студия. К следующему летнему сезону адаптируют пространство для отдыха на крыше.
Анненкирхе
Анненкирхе
Кирочная, 8В
Что: Старинная лютеранская церковь с культурно-развлекательной программой для любых, в том числе далеких от религии, горожан.
Кто: Приход евангелическо-лютеранской церкви Ингрии и настоятель Евгений Раскатов.
Чем заняться? Сходить на концерты, фестивали, ярмарки, занятия английского разговорного клуба, выпить кофе.
Какие планы? Запустить процесс реставрации при поддержке городских властей. За концепцию отвечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Арт-центр «Пушкинская, 10»
Пушкинская, 10
Что: Некогда расселенный дом в центре стал сквотом, а вскоре настоящим арт-центром.
Кто: Сооснователями арт-центра были художник Сергей Ковальский и Юлий Рыбаков, нынешний куратор.
Чем заняться? Проникаться духом старого андеграунда в кафе, галереях и на улице Леннона. Сходить в единственный в России Музей нонконформистского искусства — место, где изучают и экспонируют работы художников 1950-1980-х годов, не признанных советской властью.
Дом радио
Дом радио
Итальянская, 27
Что: Междисциплинарный центр культуры и искусств, резиденция хора, оркестра и танцевальной труппы musicAeterna в здании «Санкт-Петербургского Благородного собрания».
Кто: Оркестр MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Директор Дома Радио Екатерина Арсеньева.
Чем заняться? Дом радио закрыт на реставрацию. О мероприятиях резидентов можно узнать на сайте.
Какие планы? Обещают бережно отреставрировать исторические интерьеры. К 2026 году откроют камерное кафе и ресторан, множество залов-трансформеров, фонотеку, лектории и улучшат звукозаписывающую функцию здания.
Лофт-проект «Этажи»
Лиговский проспект, 74
Что: Одно из первых креативных пространств Петербурга, появившееся еще в 2007 году и породившее бум на арт-кластеры в городе.
Кто: Открыл бизнесмен Денис Кузнецов — в прошлом основатель юридической фирмы.
Чем заняться? Отдохнуть на крыше с видом на центр Петербурга. Устроить шопинг в SHU Архив — проекте в поддержку устойчивого развития бренда. В ассортименте представлена одежда с прошлых сезонов, модели небольшими производственными дефектами, семплы и специальные линейки из остатков тканей с производства.
Музей Бродского
Музей Бродского
Литейный проспект, 24
Что: Музей в бывшей коммуналке поэта Иосифа Бродского.
Кто: Управляющий партнер девелоперской компании Fort Group Максим Левченко и Фонд создания музея Бродского, основанный друзьями поэта. За архитектурную концепцию пространства отвечал Александр Бродский.
Чем заняться? Ходить на выставки и мероприятия, посвященные не только Бродскому, но литературе и Петербургу. Читать, общаться, смотреть кино и обсуждать его. При музее работает книжный магазин и бар «Конец прекрасной эпохи» от команды El Copitas Bar. Можно арендовать квартиру над Полутора комнатами Иосифа Бродского.
Особняк Мясникова
Восстания, 45
Что: Исторический особняк XIX века в стиле необарокко, отреставрированный больше 10 лет назад.
Кто: Культурное пространство открыл серийный предприниматель, меценат Дмитрий Зарецкий. Многим известен как основатель международного интернет-брокера IQ Option.
Чем заняться? Сходить на обзорную экскурсию по особняку, концерты классической музыки, посетить светский салон, пообедать в ресторане средиземноморской кухни Joli.
Third Place
Оранжереи Таврического сада
Потемкинская, 2
Что: Общественное пространство в старинных оранжереях Таврического сада, заброшенных с девяностых.
Кто: Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».
Что будет? Тропическая, кактусовая и выставочная оранжереи, ресторан, балетная студия, два выставочных, театрально-концертный и кинолекционный залы, детский центр и гастрономическое пространство. Объем инвестиций в проект составит порядка 700 млн рублей.
Когда? В июле 2025 года.
Third Place
Литейный проспект, 62
Что: Культурное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных XIX века.
Кто: Кластер основан супругами, выходцами из IT-бизнеса (компания ITGlobal) Ольгой Звагольской и Дмитрием Гачко в 2020 году. Авторы концепции — главные на сегодняшний день реформаторы ресторанных пространств Петербурга, DA bureau Бориса и Анны Львовских и Федора Горегляда.
Чем заняться? Посетить выставки медиаискусства, лекции, концерты, а после — отдыхать в ресторанах и барах.
Планы. Открыть пятизвездочный отель на 50 номеров, который расположится в правом крыле здания, ресторана высокой кухни, отельного SPA-комплекса и нового выставочного пространства.
Третий кластер
Третий кластер
8-я Советская улица, 4А
Что: Творческое пространство в зданиях бывшего доходного дома и каретной станции, построенных по проекту архитектора Андреем Стафиери в 1867 году.
Кто: Александр Басалыгин, основатель BS Art Development Group. Авторы концепции: студия Delo — Арсений Бродач, Анастасия Гуляева.
Чем заняться? Поесть в кофейне Civil, сделать снимок на память в фотобудке.
Флигель
Восстания, 24/27Б
Что: Двор на улице Восстания с винными барами и магазинами.
Кто: Предприниматель, стоявший у истоков развития креативных пространств Петербурга, Александр Басалыгин и его BS Art Development Group.
Чем заняться? Сходить на мастер-классы и стендап-концерты, устроить шопинг в Medooza, отдохнуть у гастрорезидентов.
Никольские ряды
Адмиралтейский район
Бертгольд-центр
Гражданская улица, 13-15
Что: Общественное пространство в бывшем здании промышленной фирмы «Герман Бертгольд. Словолитня и фабрика медных линеек» 1900 года.
Кто: Основателем является бизнесмен Роман Красильников. До этого занимался пространством «Четверть» (закрылось в 2014 году).
Чем заняться? Посетить смотровую площадку, купить издания по фотографии в книжном магазине «Фотодепартамент», поесть самую большую пиццу в Oversize.
Никольские ряды
Садовая, 62
Что: Общественное пространство в здании бывшего Никольского рынка XVIII века открылось после масштабной реконструкции в 2018 году: гостиницы, сувенирный магазин и одно кафе. В 2021 году кластер перезапустили с новой концепцией.
Кто: АО «Никольские ряды».
Чем заняться? Летом во дворе Никольских рядов работает площадка для мини-гольфа, зимой — каток и венецианская карусель. Круглый год на территории стоят фудтраки, где кормят отменным стритфудом.
Новая Голландия
Набережная Адмиралтейского канала, 2
Что: Креативный кластер на рукотворном острове с отреставрированными памятниками промышленной архитектуры раннего классицизма. Является образцовым общественным пространством Петербурга.
Кто: Инвестором выступила компания Millhouse Романа Абрамовича. Концепцию общественного пространства разрабатывал фонд «Айрис» Абрамовича и его экс-супруги Дарьи Жуковой. За дизайн интерьеров зданий и сооружений отвечало бюро Ludi Architects во главе с Любовью Леонтьевой. Проект благоустройства принадлежит бюро West 8, при участии ландшафтного дизайнера Линды Берд. Авторами Травяного сада является петербургское бюро «Мох». Генеральным директором кластера недавно стала Анна Балагурова.
Чем заняться? Летом на территории пространства устраивают кинотеатр под открытым небом, зимой — каток. В бывшей военно-морской тюрьме «Бутылка» работает фудкорт, шоурумы, книжный магазин издательства Музея современного искусства «Гараж», студия Дианы Вишнёвой Context Studio. В недавно отреставрированном «Доме 12» — городская гостиная «Сообщество» и гастрорезиденты.
Seno
Гороховая улица, 49Б
Что: Общественно-деловое пространство в исторических зданиях возле Сенного рынка. Включает три объекта: Seno, двор G47 и Сенной бульвар.
Кто: Создателем и идеологом является инвестор Эдуард Горин.
Чем заняться? Заглянуть за веганскими денерами в Kiki, за пиццей и игрой в бильярд в Co-op Garage. Поработать в коворкинге &place.
Брюллофт
Васильевский остров
Артмуза
13 линия В.О., д. 70
Что: Арт-пространство в помещениях бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь».
Кто: Предприниматель Сергей Бельтюков.
Чем заняться? Сходить на выставки, мастер-классы, фестивали и другие мероприятия.
Брюллофт
Кадетская линия, 21
Что: Креативное пространство в бывшем доме семьи архитектора Александра Брюллова.
Кто: Предприниматель, стоявший у истоков развития креативных пространств Петербурга, Александр Басалыгин и его BS Art Development Group.
Что будет? На первом этаже запустят кафе и бары, остальные два этажа планируют отдать под офисы и коммерцию. Бывшее помещение Музея Старого Петербурга хотят использовать по назначению — открыть там экспозицию по истории особняка и города. Во внутреннем дворе на месте утраченного флигеля будет временная постройка для общепита.
Когда: Весной 2025 года.
Вавилов Лофт
Вавилов Лофт
Кадетская линия, 5 корпус 2Д
Что: Креативный кластер в бывшем здании Института оптики им. Сергея Вавилова, построенном в 1946–1952 годах в стиле сталинской неоклассики.
Кто: Александр Басалыгин и его BS Art Development Group.
Чем заняться? Посетить бар-ателье «Благородная гниль», где выступает бурлеск-кабаре «Летучая мышь».
ДК им. Кирова
Большой проспект В. О., 83
Что: Дом культуры в конструктивистском здании, построенном по проекту архитектора Ноя Троцкого и инженера Соломона Козака.
Кто: Здание принадлежит братьям Алексею и Денису Семеновым, владельцам компании «Левша», специализирующейся на продаже оружия. Главой управляющей компании является Арина Ленская.
Чем заняться? Посетить фестивали, выставки и мастер-классы, выпить чашку кофе в Skuratov.
Культурный квартал «Брусницын»
Культурный квартал «Брусницын»
Кожевенная линия, 30
Что: Креативный кластер в бывшем здании кожевенного завода Брусницына.
Кто: Генеральный директор компании «К-Проджект» Ольга Бессарабова. За концепцию отвечало молодое архитектурное бюро Klauzura.
Чем заняться? Посетить первый независимый архитектурный коворкинг в Петербурге, приобрести сладости домой в конфетной фабрике «Культура», поужинать с видом на залив в бистро Crevette — совместный проект гастропродюсера Алены Мельниковой и шеф-повара Олега Перфилова.
Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40
Что: Креативный кластер на исторической территории завода «Сименс и Гальске» — мануфактура соединила телеграфной сетью Москву и Петербург.
Кто: Глава совета директоров «Севкабеля» Александр Вознесенский.
Чем заняться? Сходить на лекции, выставки, концерты и фестивали. Посетить «Стрит-арт хранения» — единственной в России институции, где коллекционируют и исследуют искусство «уличной волны».
Центр современного искусства им. Сергея Курехина
«Среда»
9-я линия Васильевского острова, 60
Что: Креативное пространство в особняке Сысоева на Васильевском острове.
Кто: Сын петербургского сатирика Семена Альтова, предприниматель Павел Альтов и его компания «Сальдо».
Что будет? На площадке общей площадью 1800 квадратных метров будут соседствовать мастерские, магазины и кафе.
Когда? Даты пока не называют.
Центр современного искусства им. Сергея Курехина
Средний проспект, 93, временный адрес: Лиговский проспект, 73
Что: Культурный центр в здании бывшего кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове.
Кто: Художественным руководителем является вдова музыканта-авангардиста Анастасия Курехина.
Чем заняться? Сейчас центр работает во временном пространстве на Лиговском проспекте, 73, куда можно сходить на выставки и концерты.
Что будет? На первом этаже здания бывшего кинотеатра «Прибой» будут хореографический и демонстрационный залы, помещения для репетиций, кассы, кафе и служебные помещения. Второй этаж займут гримерные, технические и административные помещения. Третий — телевизионная студия и музей рок-культуры.
Когда? В 2025 году.
Левашовский хлебозавод
Петроградский район
Левашовский хлебозавод
Барочная улица, 4А
Что: Культурное пространство в здании бывшего хлебозавода-автомата.
Кто: Реконструировал здание застройщик RBI во главе с Эдуардом Тиктинским. Курирует пространство основательница школы Masters Полина Бондарева.
Чем заняться? Посетить «Блокадный мемориал», а также выставки и лекции от мэтров искусства и архитектуры. На территории работает ресторан Barca.
Ленфильм
Каменноостровский проспект, 10
Что: Культурно-выставочный центр «Ленфильма» — старейшей российской киностудии, основанной в 1914 году.
Кто: Председатель совета директоров Федор Бондарчук и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов.
Чем заняться? Посмотреть фестивальные фильмы и тематические экспозиции, посетить лекции мэтров киноиндустрии и смотровую площадку на крыше 10-го этажа монтажно-тонировочного корпуса.
Ленполиграфмаш
Ленполиграфмаш
Набережная реки Карповки, 5
Что: Технохаб на бывшей территории завода инженера-технолога Ивана Семенова.
Кто: Президент и генеральный конструктор промышленного холдинга «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик. Но после назначения на должность председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга он сложил полномочия.
Чем заняться? Обедать в «Футуре», ходить на конференции в «Точку кипения» и на курсы сторителлинга или графического дизайна.
Re:Карповка
улица Даля, 10Б
Что: Реинкарнация бывшего здания Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического аккумуляторного института «Источник» на Петроградской в общественное пространство.
Кто: Группа компаний «БестЪ» во главе с Андреем Лушниковым.
Что будет? На первом этаже планируют разместить рестораны и кафе. Остальные отдать под апартаменты или бизнес-центр. Также рассматривают возможность сделать причал для аквабайков, где можно припарковаться и выйти перекусить.
Когда? Даты пока не раскрывают.
Benua 1890
Калининский район
Benua 1890
Тихорецкий проспект, 17
Что: Культурное пространство на территории, где когда-то была лесная молочная ферма Юлия Юльевича Бенуа из тех самых Бенуа.
Кто: Группа компаний «БестЪ» во главе с Андреем Лушниковым.
Чем заняться? Зайти в семейный ресторан «Ферма Бенуа», поработать в модном коворкинге Page, послушать лекции мэтров архитектуры, урбанистики и искусства.
Красногвардейский район
Библиотека и арт-резиденция «Шкаф»
Маршала Тухачевского, 31Б
Что: Культурно-библиотечный центр в бывшем доме для рабочих завода «Красный Выборжец», построенном по проекту Святослава Гайковича, Олега Фронтинского и Виктории Верюжской в 1982 году.
Кто: Администрация Красногвардейского района. Идеологом проекта является Анастасия Гусева. За концепцию пространства отвечало бюро Serious Project во главе с Григорием Писаренко.
Чем заняться? Посетить единственную в России архитектурную фотогалерею «Точка», которую курирует издательский дом «Балтикум».
Кронштадт
Остров фортов
Цитадельское шоссе, 14Ж
Что: Городской культурный кластер, посвященный истории Военно-морского флота.
Кто: Идеологом пространства является дочь министра обороны Ксения Шойгу.
Чем заняться? Погулять по музейно-историческому парку, посетить Музей военно-морской славы.
Что будет? В ближайшие годы откроют океанариум, отели, яхтенную марину, новый всепогодный курорт, новые музеи. На территории построят два малоэтажных жилых квартала с детскими садами. Весь кластер «Остров фортов» заработает в полную силу в 2026 году.
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