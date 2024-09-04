30 крупнейших будущих и настоящих креативных пространств Петербурга

Центральный район

АТС

Некрасова, 3-5

Что: Одна из первых автоматических телефонных станций Ленинграда 1934 года прямо сейчас переживает реинкарнацию. Теперь в здании, построенном классиком конструктивизма Александром Никольским (вы знаете его по важному объекту советской спортивной архитектуры — стадиону им. Кирова на Крестовском острове и Круглой бане в Лесном), запускают культурное пространство.

Кто: Инвестором и идеологом кластера стал Иван Смирнов. За архитектуру двора и террас с гастрозоной отвечает доцент кафедры дизайна и архитектуры Политеха Александр Жук. А куратором творческой жизни «АТС» стал арт-директор, галерист и основатель первой антигалереи Debosh Кирилл Заказчиков.

Что будет? Первый этаж «АТС» отдали под гастрономию и бары, второй — под магазины и шоурумы, третий — фитнес- и бьюти-коворкинги, четвертый — лектории, курсы обучения и зону развлечений с концертами, мастер-классами и ярмарками. На площади 15 тысяч квадратных метров разместятся более 200 резидентов, среди них галерея Stas Bags и Alex Ko, коворкинг «Практик», культовый индийский ресторан Apteka, бары «Консерватор» и Gin Tonic bar, а также японский Nigiri bar от «Тихий», вьетнамская кухня Ngong, паназиатская Yuva.

Когда? Осенью на территории «АТС» откроют двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство New Fit, театральный коворкинг и академия искусств. До конца года запустят рестораны и бары, компьютерный клуб. Будет несколько танцевальных площадок, балетная студия. К следующему летнему сезону адаптируют пространство для отдыха на крыше.