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Урбанистика

В Петродворцовом районе появится новый спортивный кластер

Его развернут на базе спорткомплекса в Старом Петергофе. Там появятся площадки для пляжного волейбола, занятий военно-прикладными видами спорта, полоса препятствий и другие объекты.

Фото: пресс-служба Смольного

Сейчас в комплексе уже есть два бассейна, спортзал и ледовая площадка. Градоначальник отметил, что данный объект является одним из примеров, когда все необходимые для петербуржцев объекты — социальные, спортивные или медицинские, — находятся в районе, где они проживают.

«Уверен, что и пожилые, и юные жители Петергофа будут рады новым возможностям. Город сегодня делает всё необходимое, чтобы у людей была возможность заниматься спортом. И это даёт результат: количество петербуржцев, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, выросло на треть», — отметил Александр Беглов.

Ранее мы рассказывали о том, что в следующем году в Пушкине благоустроят территорию «Большого круга». На пересечении Ростовской и Изборской улиц создадут спортивно-парковые зоны с беговыми дорожками и участком для пеших прогулок.

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