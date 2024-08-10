В следующем году в Пушкине благоустроят территорию «Большого круга»

Также в Пушкинском районе появится еще одно новое общественное пространство. На участке напротив домов №66 и №80 по Железнодорожной улице запланировано обустройство пешеходных дорожек. Еще в зоне тихого отдыха установят садовые и подвесные диваны для ожидания пассажиров с платформы Детскосельская.

«Петербург – один из лидеров в выполнении этой задачи. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» за последние пять лет в городе создано 226 общественных пространств. В этом году будет благоустроено еще около 60 объектов. Очень важно, что наша работа отмечена на федеральном уровне», – цитирует пресс-служба Смольного Александра Беглова.

Ранее мы писали о том, что в парке Екатерингоф после реконструкции появится каток, лаундж-зоны и новые павильоны.