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Урбанистика

В следующем году в Пушкине благоустроят территорию «Большого круга»

На пересечении Ростовской и Изборской улиц создадут спортивно-парковые зоны с беговыми дорожками и участком для пеших прогулок. По проекту здесь предполагается обустройство площадок для занятий различными видами спорта на открытом воздухе и создание игровых пространств для взрослых и детей, включая памп-трек и скейт-парк.

фото: пресс-служба Пушкинского района

Также в Пушкинском районе появится еще одно новое общественное пространство. На участке напротив домов №66 и №80 по Железнодорожной улице запланировано обустройство пешеходных дорожек. Еще в  зоне тихого отдыха установят садовые и подвесные диваны для ожидания пассажиров с платформы Детскосельская.

«Петербург – один из лидеров в выполнении этой задачи. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» за последние пять лет в городе создано 226 общественных пространств. В этом году будет благоустроено еще около 60 объектов. Очень важно, что наша работа отмечена на федеральном уровне», – цитирует пресс-служба Смольного Александра Беглова.

Ранее мы писали о том, что в парке Екатерингоф после реконструкции появится каток, лаундж-зоны и новые павильоны.

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