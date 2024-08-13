В Смольном утвердили внешний облик спорткомплекса ИТМО Хайпарк

Смольный согласовал архитектурный облик спортивного комплекса в рамках инновационного центра ИТМО Хайпарк. Проект спорткомплекса разработало архитектурное бюро «Студия 44». Здание будет иметь высоту 14,85 метра.

По проекту там разместят хоккейную арену с трибуной для зрителей, многофункциональные залы, в том числе для занятий художественной гимнастикой, единоборствами и для разминки, а также плавательный бассейн, бассейна для гребли, скалодром, буфет и медицинский пункт с массажными кабинетами.

Кроме того, планируют сделать футбольную площадку, трибуны на 499 зрителей, спортивные площадки, беговой маршрут и пространства для отдыха, и оборудование для маломобильных групп населения.

В пресс-службе университета ИТМО сообщили, что на территории Хайпарка также планируют построить центр для фиджитал-спорта. Здесь обустроят площадку для концертов и выставок, а также площадку для реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Ранее стало известно, что рядом с «ИТМО Хайпарк» построят кампус и жилье СПбГПМУ. На территории города-спутника появится новый кампус государственного педиатрического медицинского университета. Объем инвестиций оценивают в 25 миллиардов рублей.

«ИТМО Хайпарк» — научно-образовательный инновационный центр на базе Университета ИТМО, строящийся в городе-спутнике Южный по проекту архитектурного бюро «Студия 44». Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов, технологической долины и бизнес-парка для технологических компаний. Общая площадь территории составит порядка 100 гектаров, 140 тысяч квадратных метров из которых займут объекты научной и инновационной инфраструктуры, еще 100 тысяч: общежития, учебный корпус, инфраструктура для студентов, а также научные центры — в том числе центр обработки данных и вертикальную ферму под управлением ИИ.

В рамках первой очереди к 2025 году будут построены главный учебный корпус на 1 600 мест, часть общежитий и энергоцентр. Кроме преподавательских и учебных аудиторий, в главном корпусе предусмотрены коворкинги, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фудкорт.

«"ИТМО Хайпарк" будет самым большим, самым современным кампусом и научным центром. Здесь будут учиться 6 тысяч студентов и работать около 12 тысяч специалистов. Это мощный научный потенциал. Сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять новации в производство», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.