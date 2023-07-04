В «ИТМО Хайпарк» построят центр обработки данных и вертикальную ферму под управлением ИИ

Строительством центра обработки данных (ЦОД) займется «ОБИТ» в городе-спутнике Южный под Петербургом. Мощность ЦОД составит 2330 кВт, общая площадь машинных залов — 1 350 квадратных метров, а количество стоек — 512.

«Мы собираемся отапливать избыточным теплом, которое выделяет ЦОД, комплекс вертикальных ферм (высокоавтоматизированные агрокомплексы для выращивания растений), которые построят недалеко от дата-центра. Мы пока еще не решили, что мы будем выращивать на фермах, но это будут либо лекарственные растения, которые используются в фармацевтике для производства лекарств и БАДов, либо фрукты и овощи», — рассказал руководитель проектов АО «ИТМО Хайпарк» Михаил Мастин для «Делового Петербурга».

Генеральный директор ООО «ОБИТ» Андрей Гук отметил, что в первую очередь строительства планируют инвестировать порядка 2 млрд рублей. В планах возвести не только сам ЦОД и вертикальную ферму, но и административное здание, где разместят управляющую компанию, зоны для встреч, коворкингов, лекториев, лабораторий и т. п. Запустить проект должны к 1 сентября 2025 года одновременно со стартом первого кампуса ИТМО.

Проектировать вертикальную ферму будет сторонний подрядчик, а для управления теплицами могут быть использованы разработки Университета ИТМО.

«Условно вертикальные фермы будут управляться искусственным интеллектом, нейросетями. Они будут следить за ростом растений, их здоровьем, будут контролировать гидропонику и наблюдать за всеми важными показателями. Все теплицы будут обслуживаться автоматически. Мы можем использовать синергию решений нашего подрядчика, который проектирует теплицы, и разработок ИТМО. На сегодняшний день компьютерное зрение уже не является rocket science. Ничего не стоит создать нейросетку, связанную с контролем роста растений и поступлением питательных веществ. Это не очень сложная технология», — заявил Михаил Мастин.