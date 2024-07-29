В парке Екатерингоф после реконструкции появится каток, лаундж-зоны и новые павильоны

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на СПб ГКУ «Парк Екатерингоф», проект реконструкции должны подготовить до конца 2025 года, начальная цена контракта — 49,7 млн рублей.

В проекте должны учесть установку в парке малых архитектурных форм (беседок и арт-объектов) «по эскизам и на местах утраченных сооружений». Также в плане должны предусмотреть установку лаундж-зоны, детской площадки на историческую тематику, каток, спортплощадку, а также «памятное место в честь первой морской победы России в Северной войне под командованием Петра I».

На берегу реки Екатерингофка также появятся качели, а на территории парка воссоздадут Мавританский и Львиный павильоны, Кофейный домик, павильон «Ферма» и прочие постройки, возведенные в начале XIX века по проекту архитектора и петербургского зодчего Огюста Монферрана. По контракту также необходимо провести общее благоустройство территории парка, ремонт большинства парковых сооружений и очистка водоемов.