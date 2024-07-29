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Урбанистика

В парке Екатерингоф после реконструкции появится каток, лаундж-зоны и новые павильоны

Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции исторической зеленой зоны и установку беседки, Львиного и Мавританского павильонов, павильона «Ферма», Кофейного домика и других объектов «на местах утраченных сооружений».

Виктория Дьячкова для "Собака.ru"

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на СПб ГКУ «Парк Екатерингоф», проект реконструкции должны подготовить до конца 2025 года, начальная цена контракта — 49,7 млн рублей.

В проекте должны учесть установку в парке малых архитектурных форм (беседок и арт-объектов) «по эскизам и на местах утраченных сооружений». Также в плане должны предусмотреть установку лаундж-зоны, детской площадки на историческую тематику, каток, спортплощадку, а также «памятное место в честь первой морской победы России в Северной войне под командованием Петра I».

На берегу реки Екатерингофка также появятся качели, а на территории парка воссоздадут Мавританский и Львиный павильоны, Кофейный домик, павильон «Ферма» и прочие постройки, возведенные в начале XIX века по проекту архитектора и петербургского зодчего Огюста Монферрана. По контракту также необходимо провести общее благоустройство территории парка, ремонт большинства парковых сооружений и очистка водоемов.

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