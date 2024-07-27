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Урбанистика

На Кирочной улице появится «Сквер Сирени»

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга показала рендеры, как будет выглядеть зеленая зона. Сейчас там нет дорожек и уличной мебели, а растительность расположена хаотично.

фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ

Часть посадок сохранят, а часть – пересадят в другие места. «Состояние некоторых деревьев специалисты оценили как нормальное, однако у 14 из них есть признаки угнетения», — говорится в сообщении ГАТИ. 

8 кустов сирени дополнят еще порядка 300 собратьями разных сортов. Работы закончатся в августе этого года, а уже следующей весной высаженная сирень зацветет.

Ранее мы показывали, как выглядит благоустроенная Новосмоленская набережная. Работы по обновлению северной и южной части устья набережной в Василеостровском районе завершили раньше обещанного срока.

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