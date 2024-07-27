На Кирочной улице появится «Сквер Сирени»

Часть посадок сохранят, а часть – пересадят в другие места. «Состояние некоторых деревьев специалисты оценили как нормальное, однако у 14 из них есть признаки угнетения», — говорится в сообщении ГАТИ.

8 кустов сирени дополнят еще порядка 300 собратьями разных сортов. Работы закончатся в августе этого года, а уже следующей весной высаженная сирень зацветет.

Ранее мы показывали, как выглядит благоустроенная Новосмоленская набережная. Работы по обновлению северной и южной части устья набережной в Василеостровском районе завершили раньше обещанного срока.