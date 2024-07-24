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Урбанистика

Посмотрите, как выглядит благоустроенная Новосмоленская набережная

Работы по обновлению северной и южной части устья набережной в Василеостровском районе завершили раньше обещанного срока. Там установили современную уличную мебель и высадили более 200 деревьев.

фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ

Изначально работы должны были завершить лишь 15 августа, в середине июля инспекторы ГАТИ зафиксировали окончание основных работ. «Жители города уже сегодня могут прогуляться по вымощенной набережной в живописном уголке района», — говорится в сообщении ведомства.

Реконструкция обеих сторон Новосмоленской набережной — часть большого проекта по созданию Линейного парка. Набережные соединяют сквер Александра Володина и два ранее благоустроенных сквера «квадрата» на улице Кораблестроителей.

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция Жемчужного пляжа завершится к 1 августа. На площади 13 тыс. м2 береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова появились новые дорожки, навесы, столики с уличными зонтами и лежаки.

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