Реконструкция Жемчужного пляжа завершится к 1 августа

«Два года назад ко мне обратились жители с просьбой сохранить Жемчужный пляж и организовать место отдыха. Статуса пляжа у него не было. Мы изменили планы по застройке береговой зоны. Поменяли трассировку строившейся дороги, с учетом пожеланий людей сформировали проект благоустройства», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Город выделил на проведение благоустройства почти 50 миллионов рублей. Губернатор также рассказал о том, что сейчас городские власти активно работают над благоустройством береговой линии Финского залива и рек. На данный момент преобразили 40 километров. В ближайшие годы планируется улучшить еще 60 километров.

Ранее мы рассказывали о том, что набережную Большой Невки до парка 300-летия полностью благоустроят к 2025 году.