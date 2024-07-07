Набережную Большой Невки до парка 300-летия полностью благоустроят к 2025 году

Всего работы разделены на четыре этапа. Первый завершился летом 2022 года, тогда отремонтировали участок набережной напротив дома № 70 по Приморскому проспекту. В 2023 году рабочие выполнили второй этап благоустройства: от спасательной станции МЧС до ЗСД. На участке обновили наружное освещение, обустроили велосипедные дорожки, замостили пешеходные зоны, установили скамейки. Вдоль береговой линии установили ограждение и выполнили каменную навалку. Нынешний, третий, этап завершат к 15 августа этого года.

Заключительный этап работ назначен на 2025 года, благоустраивать будут участок набережной от стадиона «Приморец» до 3-го Елагина моста. Запланировано создание амфитеатра, озеленение, завершение обустройства дорожек. Тогда же закончат каменную навалку береговой линии.

«Не только жители района, но и все горожане, которые приезжают в парк 300-летия, получат новое пространство для отдыха на берегу реки. Мы уже благоустроили 40 километров береговой линии в Петербурге», — цитирует пресс-служба Смольного губернатора Александр Беглов.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть четвертая очередь музейно-исторического парка «Остров фортов». Открыть новую очередь планируют уже в этом году ко Дню ВМФ, 28 июля.