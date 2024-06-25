Показываем, как будет выглядеть четвертая очередь музейно-исторического парка «Остров фортов»

При благоустройстве предполагается максимально сохранить существующие зеленые насаждения, а также провести дополнительное озеленение территории: высадят 78 новых деревьев и сохранят те, что уже есть на территории.

Напомним, три форта в Кронштадте заработают для туристов в 2025 году. Посетителям станут доступны форты «Александр Первый», «Петр Первый» и «Кроншлот». На сегодняшний день реставрацию выполнили на 75%, а завершить работы планируют к 2025 году.

Форты станут частью общего кластера «Остров фортов». Завершить все работы на масштабном проекте планируют в 2026 году. На данный момент уже открыли первые очереди исторического парка, посвященного истории русского флота, Музей военно-морской славы с первой советской атомной подлодкой «Ленинский комсомол» (лауреат премии «Петербург будущего» — 2024 в номинации «Новая культурная география»), конгрессно-выставочный центр. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивают порядка 90,1 млрд рублей, а турпоток в 2025 году ожидают в 4 млн человек.