18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Показываем, как будет выглядеть четвертая очередь музейно-исторического парка «Остров фортов»

Сейчас подходят к концу работы по благоустройству территории. Открыть новую очередь планируют уже в этом году ко Дню ВМФ, 28 июля.

"Остров фортов"
"Остров фортов"
"Остров фортов"

Новое пространство создают с соблюдением наиболее прогрессивных принципов ландшафтно-архитектурного планирования территории. Сценарии освещения будет адаптироваться к смене времен года, а система навигации упростит ориентирование в пространстве комплекса. На территории комплекса построят две спортивные площадки, аллею, зоны отдыха, качели и другое.

Как и все локации музейно-исторического парка, четвертая очередь будет «пронизана» смыслами, воплощенными в шести арт-объектах: «Интерактивный шлюп», «Волны цепей», «Быт моряков», «Композиция «Русский орел мух не ловит», «Композиция «Морская авиация», «Ледокол».

"Остров фортов"
"Остров фортов"
"Остров фортов"
"Остров фортов"

При благоустройстве предполагается максимально сохранить существующие зеленые насаждения, а также провести дополнительное озеленение территории: высадят 78 новых деревьев и сохранят те, что уже есть на территории.

Напомним, три форта в Кронштадте заработают для туристов в 2025 году. Посетителям станут доступны форты «Александр Первый», «Петр Первый» и «Кроншлот». На сегодняшний день реставрацию выполнили на 75%, а завершить работы планируют к 2025 году.

Форты станут частью общего кластера «Остров фортов». Завершить все работы на масштабном проекте планируют в 2026 году. На данный момент уже открыли первые очереди исторического парка, посвященного истории русского флота, Музей военно-морской славы с первой советской атомной подлодкой «Ленинский комсомол» (лауреат премии «Петербург будущего» — 2024 в номинации «Новая культурная география»), конгрессно-выставочный центр. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивают порядка 90,1 млрд рублей, а турпоток в 2025 году ожидают в 4 млн человек.

Ксения Шойгу — о том, станет ли Кронштадт новым Крестовским островом, о культурном форуме и новых катамаранах с вайбом «Сапсана»

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: