Открытие Китайского дворца, переход Сергея Макарова в комитет имущественных отношений: дайджест урбанистических новостей Петербурга

Наталья Бехтерева

Психотерапевт, внучка легендарного академика Бехтеревой, автор Telegram-канала «Тихий Берег: заметки Натальи Бехтеревой»:

«В этом сезоне мы хотим сосредоточиться на теме исследования человеком себя через искусство, мифы, традиции. Этому будут посвящены лекции, тренинги, а также семинары по реконструкции семейной истории — психотерапевтическому методу, помогающему переосмыслить семейные паттерны поведения. Еще одной интересной темой станет исследование феномена "тени" — тех качеств, которые мы не разрешаем себе проявлять.

Готовим серию лекций, посвященных общему здоровью и здоровому образу жизни. Меня беспокоит тотальная психологизация всего. Мы подсели на волшебную таблетку, но не все проблемы решаются психологическими методами! И важно понимать где психология, а где медицинские проблемы. Когда необходимо обращаться к психологу, а когда — к врачам.

Не могу не упомянуть наши планы на конец лета — планируем провести событие, которое положит начало театральному направлению в усадьбе. Пока не хочется раскрывать все детали, но мы активно ищем ресурсы для реализации этой идеи.

Во время открытия в июне мы ввели новую рубрику — "Тихий берег для детей и подростков". Теперь каждая встреча будет включать мероприятия для детей, чтобы они могли с пользой провести время в усадьбе. И, конечно же, не обойдется без традиционного августовского варенья!

Мы открыты к коллаборациям и сотрудничеству — например, прямо сейчас в "Тихом береге" снимает кадры своего нового фильма "Начало Травмы" художник и режиссер Юлдус Бахтиозина. Если у вас есть интересные идеи, пишите нам!».