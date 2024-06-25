Открытие Китайского дворца, переход Сергея Макарова в комитет имущественных отношений: дайджест урбанистических новостей Петербурга

Setl Group во главе с Максимом Шубаревым планирует построить новый проспект на севере Петербурга, ИТМО во главе с Дарьей Козловой открыл первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего, а в усадьбе Бехтеревых «Тихий берег» — новый сезон (прямо сейчас здесь снимает кадры своего нового фильма «Начало Травмы» художник и режиссер Юлдус Бахтиозина!): «Собака.ru» рассказывает о самых любопытных урбанистических новостях Петербурга.
Реставрация месяца
После 20 лет реставрации (!!!) в Ораниенбауме полностью открыли Китайский дворец — единственный сохранившийся в России памятник XVIII века в стиле рококо. Масштабные работы начали в 2004 году: первые несколько лет ушли на внешний облик дворца, затем взялись за внутренние интерьеры. Не обошлось и без находок: например, в начале работ, еще в 2009 году, в Зале муз под паркетными щитами обнаружили бутылку с запиской, в которой был список имен советских реставраторов. Сегодня все залы архитектурной жемчужины Ораниенбаума доступны каждому. Китайский дворец относится к «климатическим» музеям и посетить его можно только в дни с благоприятными погодными условиями в составе группы до 15 человек.
Новое общественное пространство
28 июля откроют четвертую очередь музейно-исторического парка «Остров фортов». В общественном пространстве оборудуют две спортивные площадки, аллея, зоны отдыха, качели, архитектурную подсветку дорожек и установят шесть арт-объектов: «Интерактивный шлюп», «Волны цепей», «Быт моряков», композиция «Русский орел мух не ловит», «Морская авиация», «Ледокол».
Инвестор месяца
Setl Group во главе с Максимом Шубаревым планирует построить новый проспект на севере Петербурга к 2028 году. Новая четырехполосная магистраль протяженностью 2,1 км должна соединить Суздальское шоссе и Шуваловской проспект. После завершения работ объект безвозмездно передадут городу.
Запуск месяца
Наталья Бехтерева открыла новый сезон в фамильной усадьбе «Тихий берег», где жил прапрадед-психиатр Владимир Михайлович. Впервые пространство стало доступным для петербуржцев в прошлом году. Ближайший День открытых дверей (с лекциями, экскурсией и мастер-классами!) — во второй половине июля. Информацией о всех планах на сезон Наталья делится в своем Telegram-канале «Тихий Берег: заметки Натальи Бехтеревой». Маст-рид!
Психотерапевт, внучка легендарного академика Бехтеревой, автор Telegram-канала «Тихий Берег: заметки Натальи Бехтеревой»:
«В этом сезоне мы хотим сосредоточиться на теме исследования человеком себя через искусство, мифы, традиции. Этому будут посвящены лекции, тренинги, а также семинары по реконструкции семейной истории — психотерапевтическому методу, помогающему переосмыслить семейные паттерны поведения. Еще одной интересной темой станет исследование феномена "тени" — тех качеств, которые мы не разрешаем себе проявлять.
Готовим серию лекций, посвященных общему здоровью и здоровому образу жизни. Меня беспокоит тотальная психологизация всего. Мы подсели на волшебную таблетку, но не все проблемы решаются психологическими методами! И важно понимать где психология, а где медицинские проблемы. Когда необходимо обращаться к психологу, а когда — к врачам.
Не могу не упомянуть наши планы на конец лета — планируем провести событие, которое положит начало театральному направлению в усадьбе. Пока не хочется раскрывать все детали, но мы активно ищем ресурсы для реализации этой идеи.
Во время открытия в июне мы ввели новую рубрику — "Тихий берег для детей и подростков". Теперь каждая встреча будет включать мероприятия для детей, чтобы они могли с пользой провести время в усадьбе. И, конечно же, не обойдется без традиционного августовского варенья!
Мы открыты к коллаборациям и сотрудничеству — например, прямо сейчас в "Тихом береге" снимает кадры своего нового фильма "Начало Травмы" художник и режиссер Юлдус Бахтиозина. Если у вас есть интересные идеи, пишите нам!».
Урбанистическое противостояние месяца
Анна Афонина
КГИОП подал иск к ООО «Марина» по поводу работ на Галерной гавани, где Анна и Даниил Афонины планируют возводить плавучие дома. На это обратили внимание в сообществе «Живем на Васильевском», которое ведет глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина. Ведомство требует снести несогласованные сооружения в акваториях в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда и освободить территорию от строительных материалов, оборудования, рекламного баннера, восстановить благоустройство вокруг в течение полугода. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пока оставил иск КГИОП без движения из-за того, что среди документов не было тех, которые бы доказывали, что копию заявления вручили ответчику. Когда комитет предоставит подтверждения этому, судья начнет рассматривать иск.
В разговоре с «Собака.ru» Анна Афонина заявила, что проект продолжают реализовывать в рамках закона.
Вместе с мужем Даниилом строит первый квартал на воде в Петербурге:
«Часть общественности, подстрекаемая главой местного МО Нелли Вавилиной, выступила против проекта и организовала проверки во всевозможных инстанциях, развернула в социальных сетях кампанию по дискредитации нашей концепции. Мы рассматриваем это как явное нарушение поручения президента о прекращении давления на предпринимателей. Подобные нападки были ожидаемы, но мы ведем свою деятельность в рамках закона, поэтому относимся к ситуации как к рабочему моменту. КГИОП подал иск, и делает это уже не впервые. В прошлый раз суд отклонил иск со следующей формулировкой: "Контроль за соблюдением требований, касающихся внешнего вида и технических характеристик плавучих объектов и судов, в полномочия Комитета не входит".
Мы продолжаем реализацию проекта в Галерной гавани. Водный квартал — это важный и необходимый этап эволюции урбанистики Петербурга. Почему? Во-первых, нас признало профессиональное сообщество урбанистов, архитекторов и девелоперов — год назад проект выиграл в международном конкурсе ProEstate. Во-вторых, Петербург — город на воде и именно поэтому имеет стратегические причины развития аква-девелопмента. Петр I проектировал наш город, опираясь на Голландию и Венецию — европейский опыт жизни на воде (плавучих домов и кварталов там), позволяет увидеть эти перспективы и для нашего города. Петербург тяготеет к архитектурным традициям Европы. Сегодня он может стать главным европейским городом на воде для туристов со всего мира. Это открывает огромные перспективы для развития туризма».
Трансфер месяца
Сергей Макаров
Сергей Макаров перешел в комитет имущественных отношений (КИО). КГИОП возглавил теперь уже его экс-заместитель Алексей Михайлов. Алексей Михайлов работает в КГИОП с 2002 года, с августа 2016-го — заместитель председателя, а с мая 2023-го — первый заместитель. Имеет научную степень кандидата архитектуры.
Запрет месяца
В ЦПКиО запретили ездить на шоссейных велосипедах. Для остальных — скорость ограничили до 10 км/ч, ездить можно только по асфальтовым дорожкам.
Частная реставрация месяца
Команда «Гэнгъ» во главе с Ксюшей Сидориной очистила печь на 12-линии Васильевского острова. Волонтеры почистили глазурь от слоев краски, а художница Александра Азарова помогла воссоздать утраченные элементы печи: форму, оттенок, глянцевое покрытие. Работа над реставрацией заняла 3 месяца. В итоге со всеми расходами на печь потратили около 90 000 рублей. Часть денег перевел дизайнер Артемий Лебедев, остальное команда заплатила из своих.
Ксюша Сидорина
Соосновательница «Гэнгъ», автор Telegram-канала «Ксюша Метлахтайл»:
«Кроме печи на Васильевском острове, мы отреставрировали и зажгли вмонтированный в фасад старинный фонарь на Разъезжей улице, 16-18 — это даже для Петербурга редкость! Над ним расшили пространство, за которыми оказались ворота с парадным входом в здание. (Пока жители заходят с черного). Сейчас наша команда на связи с управляющей компанией дома. В идеале хотели бы раскрыть заложенный дверной проход и установить двери. Вместе с художницей Ульяной Полоз делаем шелковые платки с изображением метлахской плитки. Еще в планах несколько крупных проектов, но пока не могу обо всем рассказать — следите за новостями в Telegram».
Образование
ИТМО во главе с Дарьей Козловой открыл бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего. AI360: ML Native — первая в России программа высшего образования для будущих архитекторов и исследователей ИИ, которая объединит передовой опыт технологических компаний «Яндекса» и Сбера и экспертизу сильнейших университетов — ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Иннополис. Выпускники смогут, например, повышать безопасность автономного транспорта, качество ответов голосовых помощников. Приемная компания уже стартовала!
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