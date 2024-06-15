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Урбанистика

У будущей станции метро «Путиловская» появится площадка со скейт-парком и арт-объектами

Управляющая Дворцом культуры им. Газа компания готовит проект реновации здания и прилегающей территории. В Кировском районе устроят площадку для контейнеров под магазины и кафе, разместят скейт-парк. Отдельно обустроят рекреационные зоны со скамейками, арт-объектами и озеленением.

Автор фото: BS Art Development
Автор фото: BS Art Development
Автор фото: BS Art Development
Автор фото: BS Art Development

Предполагается, что новое общественное пространство откроется прямо напротив готовящейся станции метро «Путиловская». Кроме того реновация ДК им. Газа поможет вернуть здание к изначальному конструктивистскому облику. Например, задумано восстановление стеклянных витражей и элементов декора фасада, в том числе фриза с бюстом Сталина. Кроме того, специалисты обсуждают возможность восстановить террасу на крыше и небольшую купольную башню.

«Повышение статуса охраны Дворца культуры — из вновь выявленного памятника он стал региональным — накладывает на нас дополнительные обязательства, но и создает возможности: объектов конструктивизма осталось не так много, они ценятся и привлекают к себе посетителей», — цитирует основателя девелоперской компании Александра Басалыгина издание РБК.

Ориентировочно проект будет полностью завершен через 5 лет. Реновацию планируют проводить поэтапно и инвестировать около 300 млн рублей. Основной этап работ начнется после строительства «Путиловской».

Ранее мы писали о том, что вокруг Александровских ворот на берегу Охты появится общественное пространство. В Красногвардейском районе проведут озеленение, проложат пешеходные и велодорожки, устроят две детские площадки, разделенные на зоны для мальчиков и девочек разного возраста.

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