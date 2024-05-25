Вокруг Александровских ворот на берегу Охты появится общественное пространство

«Это историческое место. Здесь находятся Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Работа идет, сейчас обустраиваем дорожки, устанавливаем освещение. Приведены в порядок откосы и береговые линии. Будут места для детей, для взрослых, для горожан серебряного возраста», — цитирует губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

По задумке городских властей, сквер должен стать местом отдыха городского уровня. Также здесь установят скамейки, арки, шезлонги, места для временного хранения велосипедов и другие малые архитектурные формы.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге благоустроят пляж Адмирала Черокова. Креативное пространство в Красносельском районе появится к 2025 году. Там обустроят различные зоны, включая скейт-парк, спортивную зону, видовую площадку и место для тихого отдыха.