В Петербурге благоустроят пляж Адмирала Черокова

Администрация Красносельского района показала как будет выглядеть благоустроенная береговая линия Финского залива в районе улицы Адмирала Черокова. Окончить работы планируется к 2025 году. В планах говорится о создании креативного общественного пространства с выходом к воде. Там планируют обустроить скейт-парк, спортивную зону, видовую площадку и «территорию для тихого отдыха».

За этот проект благоустройства проголосовали 20 453 человека. Финансирование проекта заложено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

Ранее мы рассказывали о том, что Елагин остров и стадион «Приморец» соединят новой набережной. Она появится на севере Петербурга к августу. Неиспользуемую территорию на берегу Большой Невки превратят в общественное пространство.