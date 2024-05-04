18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В Петербурге благоустроят пляж Адмирала Черокова

Креативное пространство в Красносельском районе появится к 2025 году. Там обустроят различные зоны, включая скейт-парк, спортивную зону, видовую площадку и место для тихого отдыха.

Администрация Красносельского района показала как будет выглядеть благоустроенная береговая линия Финского залива в районе улицы Адмирала Черокова. Окончить работы планируется к 2025 году. В планах говорится о создании креативного общественного пространства с выходом к воде. Там планируют обустроить скейт-парк, спортивную зону, видовую площадку и «территорию для тихого отдыха».

За этот проект благоустройства проголосовали 20 453 человека. Финансирование проекта заложено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

Ранее мы рассказывали о том, что Елагин остров и стадион «Приморец» соединят новой набережной. Она появится на севере Петербурга к августу. Неиспользуемую территорию на берегу Большой Невки превратят в общественное пространство.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: