Новый проект пятнадцатиэтажного здания планируют построить на Малой Почтовой улице в Басманном районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Пятнидцатиэтажный музейный комплекс с концертным залом и культурно-просветительской функцией от архитектурной студии Сергея Чобана построят благодаря частным инвестициям. Здание будет находится между Госпитальным переулком и Малой Почтовой улицей в Басманном районе Москвы. Москомархитектура уже выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на объект, об этом поделился в недавнем заявлении главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«В соответствии с функциональной программой объем здания получил выраженную по вертикали трехчастную структуру. Во-первых, доступная для публики музейная часть выделена с помощью более нарядных, художественно оформленных фасадов, тогда как офисный блок представляет собой светопрозрачный объем. На уровне первых пяти этажей, где экспозиционные залы соседствуют с габаритным пространством концертного зала, строение увеличивает свою площадь за счет симметричных консольных выносов», — также добавил Кузнецов.
В новом здании разместят частную коллекцию предметов искусства разного медиума — живопись, иконы, музыкальные инструменты, арт-объекты и многое другое. Четыре этажа займут офисные помещения, а верхний уровень передан ресторану с видовой террасой.
Залы постоянной экспозиции будут расположены на 2-5 этажах, на 2-3 уровне выставочные залы будут соседствовать с концертным залом на 336 мест. Выше разместят лектории, конференц-зал, артистические и технические помещения, пространства для временных выставок. Также в музейном комплексе будут представлены отдельные помещения для фотолаборатории, творческих мастерских и фондохранилища. На трех подземных уровнях сделают паркинг на 79 мест.
Фасад здания решен с использованием разных материалов, каждый из которых тематически связан с коллекцией музея: зал «иконы» с наружной стороны будет выполнен деревом, пространство «классической живописи» — натуральным камнем. Входная группа встретит стеклянной облицовкой с рисунками, связанными с функцией частей здания. В ночное время графические изображения будут подсвечиваться.
Автор проекта:
В основу проекта положена идея о том, что музей как учреждение культуры и привлекательное общественное пространство является фундаментом для многогранной городской жизни. Интересное пространство входного холла, ясно раскрывающего пути движения посетителей, удобные экспозиционные залы и дополняющие их концертный зал, кафе и пространство временных экспозиций составляют структуру музея. Фасад музейной части здания ясно говорит о его культурном предназначении и темах коллекции, которая будет экспонироваться здесь, а высокотехнологичный офисный блок венчает многофункциональную структуру здания.
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