Пятнидцатиэтажный музейный комплекс с концертным залом и культурно-просветительской функцией от архитектурной студии Сергея Чобана построят благодаря частным инвестициям. Здание будет находится между Госпитальным переулком и Малой Почтовой улицей в Басманном районе Москвы. Москомархитектура уже выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на объект, об этом поделился в недавнем заявлении главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«В соответствии с функциональной программой объем здания получил выраженную по вертикали трехчастную структуру. Во-первых, доступная для публики музейная часть выделена с помощью более нарядных, художественно оформленных фасадов, тогда как офисный блок представляет собой светопрозрачный объем. На уровне первых пяти этажей, где экспозиционные залы соседствуют с габаритным пространством концертного зала, строение увеличивает свою площадь за счет симметричных консольных выносов», — также добавил Кузнецов.

В новом здании разместят частную коллекцию предметов искусства разного медиума — живопись, иконы, музыкальные инструменты, арт-объекты и многое другое. Четыре этажа займут офисные помещения, а верхний уровень передан ресторану с видовой террасой.