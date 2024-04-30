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Урбанистика

Елагин остров и стадион «Приморец» соединят новой набережной

Она появится на севере Петербурга к августу. Неиспользуемую территорию на берегу Большой Невки превратят в общественное пространство.

фото: ГАТИ
фото: ГАТИ
фото: ГАТИ

В Государственной административно-технической инспекции рассказали, что выдали ордер на масштабные работы по благоустройству. Они затронут участок от дома по адресу Приморский проспект, 62 до стадиона «Приморец». Работы будут вестись с апреля по середину августа.

«После завершения всех работ у жителей и гостей города появится возможность во время пеших прогулок от ЦПКиО им. Кирова до Яхтенного моста наслаждаться завораживающими видами Невской губы Финского залива и устья рукавов Невы. А это порядка 3 километров современной благоустроенной территории», — сказано в сообщении пресс-службы ГАТИ. 

Судя по представленным эскизам, на берегу Большой Невки появятся оригинальные качели, небольшие беседки со столиками и скамейками и навесы, под которыми можно будет любоваться водными видами.

Вчера мы писали о том, что у станции «Международная» откроют парк «Дружба». Новое общественное пространство во Фрунзенском районе появится в конце лета. В будущем парке установят уличную мебель, высадят почти 600 деревьев и кустарников, оборудуют детскую площадку, амфитеатр и сцену.
 

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