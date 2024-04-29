У станции «Международная» откроют парк «Дружба»

Государственная административно-техническая инспекция уже выдала ордер на выполнение на благоустройство на улице Турку. «Благоустраиваемая территория подчеркнет ее название. Новое городское общественное пространство будет посвящено международному сотрудничеству», — отмечается в сообщении ведомства.

Помимо современной уличной мебели, высадки почти 600 деревьев и кустарников, обустройства детской площадки из массива лиственницы со стационарными музыкальными инструментами, в парке будет размещен амфитеатр и сцена для проведения мероприятий. Также на благоустроенной территории будет установлена почти 7 метровая в диаметре карта восточного и западного полушарий из термодревесины хвойных пород и металла.

Ранее мы рассказывали о том, что семь новых общественных пространств Петербурга признали лучшими в стране. Они вошли в список 50 лучших проектов России в сфере благоустройства, воплощенных в 2023 году.