Семь новых общественных пространств Петербурга признали лучшими в стране

Лучшими проектами признали зону отдыха на побережье Финского залива в посёлке Стрельна, памп-трек на пересечении улиц Оптиков и Планерной, сквер Лидии Клемент на Подольской улице. Также в рейтинг вошли спортивный кластер под Дунайским путепроводом и три площадки для выгула и дрессировки домашних животных, расположенные на улице Верности, на Среднем проспекте В.О., на Лабораторном проспекте.

Александр Беглов напомнил, что за пять лет в городе создано 226 общественных пространств. А в этом году планируется обустроить еще 60 объектов. 12 общественных пространств создадут с нуля. Отдельно оговаривается, что новые и благоустроенные площадки должны быть удобными для людей с инвалидностью.

Недавно мы рассказывали о том, что историческую вокзальную станцию «Озерки» переделают в центр культурного транзита и общественное пространство. Создатели проекта планируют отреставрировать здание 1902 года постройки, в котором по легенде Александр Блок написал «Незнакомку». В планах развивать живую культуру района, создать платформу взаимодействия гостей и жителей Озерков, а также устраивать локальную культурную программу: от выставок стрит-артистов до открытых лекций от экспертов-урбанистов.