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Урбанистика

Смольный потратит на ремонт дорог 7,2 млрд рублей

Городская дирекция транспортного строительства объявила два конкурса, разбив заказ на два лота. Исполнители контракта должны завершить все работы к ноябрю 2025 года.

NikaStar / Shutterstock.com

Власти города опубликовали на сайте госзакупок два лота. Первый включает дороги в северной части города. На их ремонт из городского бюджета готовы выделить до 3,6 млрд рублей. Столько же заложено и на обновление дорог на юге. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Подрядчика будут направлять на те или иные дорожные объекты в зависимости от потребности. Полный список дорог, подлежащих ремонту, содержится в адресной программе.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге обновят дороги к больницам и поликлиникам. Средства будут выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, например, отремонтируют участок Лиговского проспекта, протяженностью 2,52 километра, от улицы Некрасова до Обводного канала.

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