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Урбанистика

В Петербурге обновят дороги к больницам и поликлиникам

Средства будут выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, например, отремонтируют участок Лиговского проспекта, протяженностью 2,52 километра, от улицы Некрасова до Обводного канала.

NikaStar / Shutterstock.com

Дорожные работы ждут и проспект Медиков — одну из самых оживленных магистралей Петроградского района. Среди прочего она ведёт к Научно-исследовательскому институту гриппа им. Смородинцева и к Детскому научно-клиническому центру инфекционных болезней. На Васильевском острове предстоит обновить двухкилометровый участок набережной Макарова. Работы будут вестись от Биржевой площади до набережной реки Смоленки, рядом с Детской городской больницей Святой Марии Магдалины.

Подходы к клиникам должны стать максимально удобными для пожилых жителей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году в Петербурге планируется отремонтировать около 100 километров дорог.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году в Петербурге занизят больше 300 бордюров. Это позволит сделать переходы дорог комфортнее и безопаснее для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

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