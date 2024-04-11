Историческую вокзальную станцию «Озерки» переделают в центр культурного транзита и общественное пространство

В проекте оживает здание-феникс — вокзал станции Озерки 1902 года архитектора Бруно Гранхольма, известного своими постройками в Выборгском направлении. По легенде, именно в кафе станции Александр Блок написал «Незнакомку». C 1992 здание было заброшено, горело и выполняло роль склада. Команда проекте планирует поэтапно реставрировать здание с сохранением исторического контекста.

Из-за особенностей пересечения интересов жителей, спросом на локальный туризм, историческую преемственность и месторасположением прямо у железной дороги, проект озаглавлен «центром культурного транзита», рассказали специально для «Собака.ru».

«Удивительно, как старое ненужное здание может стать отправной точкой культурного направления: поднимать историю места, вовлекать жителей в со-творчество и актуализировать проблемы сохранения объектов культурного наследия. Это хорошая практика взаимодействия с нетривиальной локальной идентичностью», — рассказал участник проекта Артем Асеев.

Работа со зданием займет более трех лет, но проект уже начал работать как локальный культурный центр. Для жителей и гостей района организуют краеведческие экскурсии и выставки на партнерских площадках. Так в Галерее «Люда» на Пушкинской, 10 прошла выставка Attalea Principles куратора Петра Белого, посвященная эпохе модерна.

Прямо сейчас в районной библиотеке «Озерки» проходит pop-up выставка «Остановочный пункт», посвященная истории станции с работой художника-граффитиста Василия Базелевса. В мае для локальных туристов пройдут открытые экскурсии по району с культурологом, краеведом и участником проекта Анной Контуашвили.