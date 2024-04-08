18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

«Кресты» собираются переделать под многофункциональный комплекс с отелем и арт-пространствами

Комплекс зданий на Арсенальной набережной, 7, планируют продать и адаптировать под современное использование. Сроки торгов сместили то-за того, что организатор торгов, «Дом.РФ», не может определиться с начальной ценой.

Shutterstock.com (Mistervlad)

«Сами мы пока думаем, что реально будет рассмотреть данный проект под многофункциональный комплекс с арт-пространствами, отелем и с различными другими направлениями. Но пока документация не готова», — рассказал источник в руководстве корпорации «Дом.РФ» для «Делового Петербурга».

Он считает, что новый владелец будет «прорабатывать» проект с городом. Сейчас лот проходит стадию оценки, и с этим возникли сложности. По одной из версий, это была причина того, что аукцион несколько раз переносили.

«Есть абсолютно разные мнения о стоимости объекта, продолжается стадия оценки. В том числе высказываются идеи передать объект в аренду по принципу "Памятники за рубль". Однако представитель "Дом.РФ" считает, что эта программа "не по федеральной собственности" и у компании нет такой практики. Поэтому схема продажи будет традиционной», — говорит источник.

Научный центр, клиника или … монастырь: какую вторую жизнь могла бы получить легендарная тюрьма «Кресты» в Петербурге?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: