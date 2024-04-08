«Кресты» собираются переделать под многофункциональный комплекс с отелем и арт-пространствами

«Сами мы пока думаем, что реально будет рассмотреть данный проект под многофункциональный комплекс с арт-пространствами, отелем и с различными другими направлениями. Но пока документация не готова», — рассказал источник в руководстве корпорации «Дом.РФ» для «Делового Петербурга».

Он считает, что новый владелец будет «прорабатывать» проект с городом. Сейчас лот проходит стадию оценки, и с этим возникли сложности. По одной из версий, это была причина того, что аукцион несколько раз переносили.

«Есть абсолютно разные мнения о стоимости объекта, продолжается стадия оценки. В том числе высказываются идеи передать объект в аренду по принципу "Памятники за рубль". Однако представитель "Дом.РФ" считает, что эта программа "не по федеральной собственности" и у компании нет такой практики. Поэтому схема продажи будет традиционной», — говорит источник.