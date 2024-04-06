Смольный благоустроит берега Черной речки

Благоустройство должно быть выполнено на участке от ул. Генерала Хрулёва и до дома № 35, лит. Б, по Сабировской ул. Здесь пока нет набережных, есть только тропинка для пешеходов. По сторонам реки — промзоны и заборы. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Как отмечается в материалах закупки, необходимо предусмотреть устройство «покрытий» и «пешеходных коммуникаций», установку малых архитектурных форм, озеленение, детские и спортивные площадки, дренаж, наружное освещение, а также «установку некапитального нестационарного строения и сооружения (навеса)». Проект должен быть увязан с реконструкцией магистральной тепловой сети. От проектировщика помимо проектных томов ждут 3D–визуализацию. Срок исполнения контракта — до конца 2024 года.

Ранее мы писали о том, что крупное общественное пространство могут благоустроить в Красногвардейском районе к 2026 году. Но на появление природно-паркового ансамбля могут повлиять местные жители.