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Урбанистика

Крупное общественное пространство могут благоустроить в Красногвардейском районе к 2026 году

Его собираются обустроить в Ильинской слободе на востоке Петербурга. Но на появление природно-паркового ансамбля могут повлиять местные жители.

Shutterstock.com (Zenzeta)

Благоустраивать эту территорию начали еще в 2018 году. За это время привели в порядок Большой и Малый Ильинский сад, сад «Времена года» с набережной. В этом году планируют развивать зеленую зону: расширять сад «Времена года», благоустраивать набережную Охты на улице Химиков, отметили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

В ведомстве добавили, что до 30 апреля на платформе «Городская среда» проходит голосование за организацию новых точек притяжения в Петербурге в 2025 году. Одним из таких проектов — продление набережной реки Лубья. Оно должно связать Ильинскую слободу в единое пространство. Если проект получит поддержку, его благоустройством займутся в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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