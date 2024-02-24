В Петербурге занизят больше 300 бордюров

Расширение безбарьерной среды будет реализоваться в рамках Адресной программы по занижению бордюрного камня на перекрёстках. В программу входят адреса в 10 районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Фрунзенском и Центральном. Все перекрёстки расположены неподалеку от школ, детских садов, больниц и поликлиник.

«Создание комфортных условий для жителей и гостей города – важная и ответственная задача. По решению Президента России национальный проект «Жилье и городская среда», в котором Петербург активно участвует, продлен до 2030 года. Мы стремимся создавать такую городскую среду, где каждый человек, независимо от своих физических возможностей, будет чувствовать себя комфортно и безопасно», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Работы стартуют с началом теплого периода и завершатся до конца этого года. Их будет проводить подведомственное Комитету по транспорту предприятие - Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга.

Ранее мы писали о том, что в этом году в Петербурге высадят более 4,5 миллионов цветов.