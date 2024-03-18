7 лучших (и любимых!) книг об архитектуре и урбанизме — выбор Марии Элькиной

Рем Колхас «Нью-Йорк вне себя»

Эта книга, прочитанная во времена студенчества, стала одним из впечатлений, которые взрастили во мне желание быть именно архитектурным критиком, а не куратором выставок современного искусства, например. В некотором роде это просто история строительства центрального района Нью-Йорка, Манхеттена. Благодаря умело расставленным акцентам она превратилась в то, что сам автор назвал ретроактивный манифест. Он вычленил концепцию и идеологию из случайной на первый взгляд последовательности событий.

Рем Колхас соединил в этой книге две своих профессии: журналист и архитектор. Впрочем, сейчас очевидно, что они близки друг другу: чтобы изменить мир к лучшему, его для начала имеет смысл узнать и понять.

Даже если вам глубоко неинтересны ни история Манхеттена, ни урбанизм вообще, «Нью-Йорк вне себя» все равно может быть полезен тем, что учит смотреть на вещи пристально, уметь разглядеть в уже вроде бы известной повествовательной канве что-то важное и нестандартное.