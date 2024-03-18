7 лучших (и любимых!) книг об архитектуре и урбанизме — выбор Марии Элькиной

Что читают эксперты в области архитектуры и урбанистики? Специально для «Собака.ru» автор телеграм-канала «Город говори» Мария Элькина поделилась личными фаворитами: от путеводителя-блокбастера по ленинградскому модернизму Анны Броновицкой и Николая Малинина до главного манифеста урбанизма XX века. Готовьтесь! За некоторыми изданиями нужно будет выйти на букинистическую охоту!
Рем Колхас «Нью-Йорк вне себя»
Эта книга, прочитанная во времена студенчества, стала одним из впечатлений, которые взрастили во мне желание быть именно архитектурным критиком, а не куратором выставок современного искусства, например. В некотором роде это просто история строительства центрального района Нью-Йорка, Манхеттена. Благодаря умело расставленным акцентам она превратилась в то, что сам автор назвал ретроактивный манифест. Он вычленил концепцию и идеологию из случайной на первый взгляд последовательности событий.
Рем Колхас соединил в этой книге две своих профессии: журналист и архитектор. Впрочем, сейчас очевидно, что они близки друг другу: чтобы изменить мир к лучшему, его для начала имеет смысл узнать и понять.
Даже если вам глубоко неинтересны ни история Манхеттена, ни урбанизм вообще, «Нью-Йорк вне себя» все равно может быть полезен тем, что учит смотреть на вещи пристально, уметь разглядеть в уже вроде бы известной повествовательной канве что-то важное и нестандартное.
Исследования лаборатории The Why Factory: Vertical Village, Copy Paste, Pig City, Green Dip и другие
После XX века урбанисты и архитекторы не то чтобы отвернулись от будущего, но как будто бы запретили себе мечтать. Если кто-то и пытается представить себе город будущего, то это, как правило, скучно. Или потому, что шаблонно, или потому, что довольно плоско технически.
The Why Factory — мой любимый урбанистический НИИ, потому что только там пытаются представить города и их будущее небанально. То, что они делают, — синтез смелой фантазии и выверенного исследовательского подхода. Как на самом деле развивается архитектурная профессия и почему копировать решения коллег полезно? Могут ли небоскребы быть сельскохозяйственными фермами и если да, то как? Как выглядел бы город летающих машин? Что, если придумать пластичный материал для стен в домах? Смогли бы мы тогда, уходя на работу, оставлять часть комнаты соседу для его нужд? Как построить самый зеленый город на свете? Будущее — не только важно, но и невероятно интересно. Я намеренно собираю коллекцию исследований медленно, получаю от этого чувственное удовольствие.
Анна Броновицкая, Николай Малинин и Юрий Пальмин «Ленинград. Архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель»
Кажется, это самый увлекательный архитектурный путеводитель, который мне в принципе приходилось читать. Самое симпатичное — он честный. Авторы Анна Броновицкая и Николай Малинин не приукрашают ценность зданий, но так красочно, со знанием дела и остроумно обрисовывают контекст, откуда проекты родились, что совершенно невозможно хотя бы немного их не полюбить.
Пабло Сендра, Ричард Сеннет «Проектировать беспорядок. Эксперименты и трансгрессии в городе»
Ричард Сеннет — урбанист со стороны социологии, то есть он больше думает про людей в городе, чем про город как таковой. Может быть, поэтому он один их первых указал на то, что в мегаполисах важно не столько наводить порядок, сколько создавать хаос в самом буквальном смысле слова. Случайности, неожиданные пространственные и человеческие переплетения делают места приятными для жизни и близкими нашей иррациональной натуры. В небольшой книге он вместе с коллегой-архитектором составил практическое руководство, как всего этого добиться. Хотелось бы, чтобы однажды в недалеком будущем инструкцией стали активно пользоваться в Петербурге и других российских городах.
В романе «Город победы» урбанизма довольно мало. Мы так и не можем себе представить, как легендарный вымышленный Рушди город был устроен. Тем не менее, эта длинная (и отчасти грустная) сказка для взрослых довольно точно описывает смысл и суть города, не только мифического, но и вообще любого. Во-первых, он начинается с магии, необъяснимого волшебства — как бы нам ни хотелось иметь на все рациональные причины. Во-вторых, слова, рассказанные истории играют в нем первостепенную роль — придают его существованию смысл и часто остаются после того, как исчезают постройки.
Ричард Роджерс «Architecture: A Modern View»
Если бы я и хотела перевести на русский одну-единственную книгу по архитектуре, то, конечно, эту. Ричард Роджерс относится к поколению людей 1930-х годов, кто смотрел на будущее с восторгом и не растерял его несмотря на все подброшенные историей разочарования.
В книге не написано ничего сверхъестественного. Это текст о том, что современная архитектура должна создавать пространство для общения и быть новаторской. Завораживает деликатный, но безжалостный слог, невероятная ясность мысли и неисчерпаемый, кажется, оптимизм автора — на мой взгляд, величайшего архитектора второй половины прошлого столетия.
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